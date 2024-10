Lotto-König Chico in großer Trauer – kleines Mädchen Kumsal (†4) hat es nicht geschafft

Sie hatte noch ihr ganzes Leben vor sich – jetzt hat das kleine Kämpferherz der vierjährigen Kumsal aufgehört zu schlagen. Die traurige Nachricht hat Kürsat Yildirim, alias Lotto-Millionär Chico, am Samstag (5. Oktober) über Instagram verbreitet. Vor zwei Wochen hatte Chico das krebskranke Mädchen und seine Familie aus Hamm erstmals kennengelernt.

Vater Yasin hatte nur noch einen Wunsch: Kumsal in die Türkei bringen, weil die Ärzte in Deutschland nicht mehr daran glaubten, die Vierjährige heilen zu können. Yasin wollte nicht einfach zu Hause warten, bis seine Tochter stirbt, sondern sein Glück in der Türkei versuchen. Lotto-Glückspilz Chico wollte dabei helfen, die Hoffnung der Familie aufrechtzuerhalten. Doch der Zustand des schwerkranken Mädchens sollte sich in kurzer Zeit dramatisch verschlechtern.

Lotto-Chico wollte todkrankem Mädchen helfen

20 Monate lang hatte die kleine Kumsal gekämpft. Erst schien es, als sei der bösartige Tumor besiegt. Doch im Mai dieses Jahres tauchte er wieder auf. Und wuchs schneller denn je. Die Ärzte und Ärztinnen waren sich sicher: Keine Strahlen- oder Chemotherapie sollte dem Kleinkind mehr helfen können. Unter starker Schmerzmedikation entließen sie Kumsal aus der Klinik, damit sie ihre letzten verbliebenen Tage in vertrauter Umgebung zu Hause verbringen konnte.

Ihre Eltern wollten es nicht wahrhaben. Sie wollten ihr Kind nicht aufgeben, nach einem letzten Strohhalm greifen. Chico sollte dabei helfen, Kumsal in die Türkei fliegen zu dürfen. Was fehlte: eine Genehmigung der Mediziner für einen Flug unter medizinischen Bedingungen (Schmerztherapie). Sie fürchteten, dass das Mädchen den Stress einer Reise nicht mehr aushält. Wenige Tage nach dem Aufruf über Instagram reifte dann auch bei Yasin die bittere Erkenntnis: Seine zweitgeborene von drei Töchtern wird es nicht schaffen.

Chico trauert um kleine Kumsal

„Leider ist die kleine Kummi von uns gegangen. Ich bin wirklich einfach traurig und kann momentan nichts in Worte fassen“, teilte der trauernde Chico nun am Samstag via Instagram mit.

Auch einen Tag später ringt der Multimillionär noch immer mit den Worten. Seine Hoffnung: „Möge Gott der Familie viel Kraft geben.“ Vor zwei Tagen kündigte Chico eine Spendenaktion an. Sie sollte die Familie in dieser schweren Zeit unterstützen. Nach dem Tod der kleinen Kumsal dürfte der Beistand dringender sein denn je.