Lotto-König Chico gönnt sich Luxus-Wahnsinn in Dubai – „Das ist krank“

Er hat es getan. Kürsat Yildirim, alias Chico aus Dortmund, kam bei seinem Urlaub in Dubai nicht am berühmten Restaurant von Nusret Gökçe (auch bekannt als Salt Bae) vorbei. Nach seiner Bestellung steht der Lotto-Millionär nun also in einer Reihe mit Stars wie Franck Ribery oder Pierre-Emerick Aubameyang.

Voller Aufregung nahm Chico seine Fans in den sozialen Medien mit in das Luxus-Restaurant. Schon bevor der Lotto-Glückspilz das „Nusr-Et“ betreten konnte, musste er feststellen: „Das ist doch krank.“

Lotto-Chico in Luxus-Restaurant: „Anormal“

Seit seinem Lotto-Gewinn im Herbst 2022 arbeitet Chico nach eigenen Angaben mehr als zuvor. Klar, dass der ehemalige Kranfahrer mit der kriminellen Vergangenheit da ab und an eine Pause braucht. Den Jahreswechsel hat der 44-Jährige daher in Dubai verbracht.

Hier zog es den Dortmunder zum ersten Mal in seinem Leben in das Luxus-Restaurant des türkischen Kochs. Dass der Andrang beim Social-Media-Star groß sein würde, kann sich jeder vorstellen. Doch Chico ist überrascht, dass er trotz Reservierung warten muss. „Ist anormal voll. Das ist krank“, findet er und zeigt seinen Fans in einer Instagram-Story die lange Schlange, die bis nach draußen geht.

Lotto-Chico gönnt sich Blattgold-Steak

Schon beim Warten scheint dem Lotto-Gewinner das Wasser im Mund zusammenzulaufen: „Ich würde mir auf jeden Fall so ein goldenes Steak bestellen“, kündigt er an. Gesagt, getan: Wenig später sitzt er am Tisch und lässt sich seine goldenen Rippchen von Salt Bae ganz persönlich zubereiten. Danach darf sich Chico beim Salzstreuen versuchen, bevor Nusret Gökçe seinen Signature Move aufs Parkett legt.

Der Lotto-König ist natürlich begeistert. Seinen Fans klappt angesichts der sündhaft teuren Bestellung beinahe die Kinnlade herunter. „Boha Chico, jetzt bin ich ein Neider. Gönn dir Abi“, schreibt einer. „Woho, was ein Erlebnis. Ich freu mich immer mit für die Leute, die das erleben dürfen“, kommentiert eine andere gönnerhaft.

Doch es gibt auch mahnende Stimmen: „Junge, pass bloß auf, dass du nicht abhebst.“ Andere leben die Luxus-Bestellung komplett ab: „Völlig übertrieben. Es gibt auch Leute, die nicht wissen, was sie morgen essen sollen oder können.“ Dem entgegnet einer seiner Fans: „Kürsat setzt sich gleichzeitig aber auch für Notleidende vorbildlich ein. Wie würdest du an seiner Stelle vorgehen? Kompletter Verzicht?“

Tatsächlich fällt Chico immer wieder durch sein großes Herz auf, hat etwa vor seiner Luxus-Reise nach Dubai noch für 250 Wohnungslose in Dortmund gespendet. Doch er weiß auch, wie er seinen neuen Reichtum genießt. Ab und an muss es dann wohl etwas Blattgold sein.