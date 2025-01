Lotto-König Chico überrascht Fans mit Liebesgeständnis – „Ich mache es jetzt öffentlich“

Dieser Tag im September 2022 hat das Leben von Kürsat Yildirim für immer verändert. Schon vorher kannte man ihn unter seinem Spitznamen Chico in der Dortmunder Nordstadt. Damals war er allerdings noch für sein unstetes Leben bekannt. Als drogensüchtiger Kleinkrimineller wanderte der ehemalige Kranfahrer sogar zeitweise in den Knast.

Doch dann kam der Lotto-Gewinn. Chico war plötzlich nicht nur millionenschwer, sondern ließ auch ganz Deutschland an seinem neuen Reichtum teilhaben. Doch wie steht es um die Suche nach der großen Liebe? Jetzt gibt der Lotto-Glückspilz ein neues Update.

Lotto-Chico: Glück im Spiel – und in der Liebe?

Schnelle Autos, Luxus-Uhren und sündhaft teure Klamotten. Als frisch gebackener Multimillionär ging Chico auf die ganz große Shopping-Tour. Nur die Frau an seiner Seite fehlte ihm zum ganz großen Glück, bis plötzlich Candice Newgas auftauchte. Doch die Beziehung mit der Dortmunder Polizistin sollte nicht halten.

Danach war Chico wieder Single, ein Zustand, mit dem er schwer zu kämpfen hatte (mehr dazu hier >>>). Zwar gab es danach schon Gerüchte um eine neue Partnerin (hier mehr Details>>>). Doch offiziell lautet der Beziehungsstatus des Lotto-Millionärs noch immer: Single. Kein Wunder, dass seine neue Story am Sonntag (26. Januar) für Furore sorgt.

Chico: „Ich bin verliebt“

Denn darin präsentiert der Dortmunder ein großes Kuschelkissen mit Herzform mit der Aufschrift „Ich liebe dich“. „Ich muss euch was sagen“, kündigt Chico an und spannt seine Fans mit einem Liebesgeständnis auf die Folter: „Ich mache es jetzt öffentlich.“ Viele fragen sich, wer wohl die Glückliche ist, bevor der 44-Jährige es endlich auflöst: „Ich bin verliebt in mich selber“.

Also doch keine neue Partnerin an seiner Seite. Dafür habe er sich selbst wiedergefunden. Was er damit meint, wird dann in seinen nächsten Storys sichtbar. Zuerst lädt er einen hilfebedürftigen Mann zu sich an den Tisch eines türkischen Restaurants ein, spendiert ihm einen Döner. „Wer weiß, wann er zuletzt etwas gegessen hat“, fragt sich Chico bedrückt. Währenddessen bewacht ein anderer Mann in der Zeit seinen Porsche vor der Tür. Das mache er immer ungefragt, wenn er auf den Lotto-Millionär in der Nordstadt trifft, erklärt der 44-Jährige.

Chico belohne ihn dabei stets mit ein paar Euro. „Ich war selber so. Deswegen, mein Herz macht nicht mit“, so der Lotto-König, dem das Schicksal mancher Menschen in der Nordstadt offensichtlich an die Nieren geht. Sein Liebesgeständnis an sich selbst zeigt: Mit seiner eigenen Vergangenheit ist Chico mittlerweile im Reinen, zumal er die Menschen in seiner alten Heimat nicht vergessen hat.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.