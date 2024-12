Lotto-König Chico: Schock-Moment am Flughafen! „Haben mich auseinandergenommen“

Puh, das wird Lotto-König Chico eine Lehre gewesen sein! Dass der Millionär aus Dortmund seit seinem Lotto-Gewinn 2022 ein neues Leben führt, ist längst bekannt. Doch es gibt einige Dinge, die er (und auch andere) Millionäre definitiv nicht machen dürfen – auch trotz des vielen Geldes!

Der Lotto-König ist viel unterwegs, diesmal war er in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten unterwegs. Dort hat er sich am Airport einen Fauxpas erlaubt, der ihn fast zum Verhängnis wurde. Und das hat Chico selbst noch nie erlebt – weder im Dortmunder Ghetto, noch in seinem neuen Millionärsleben!

Lotto-König Chico: Schock-Moment am Flughafen!

Am Dubai International Airport teilt er auf Instagram ein Erlebnis, das ihn richtig zu schaffen machte. Es geht nämlich um die Passkontrolle bei der Einreise! Chico erzählt: „Boah Leute, gerade war ich bei der Passkontrolle mit dem Handy aufnehmen – und die Beamtin hat gesehen, wie ich für Euch aufnehme. Die haben mich dann auseinander genommen!“

Sofort seien mehrere Offiziere gekommen, die Chico umzingelt hätten. „Alter, Gott sei Dank, dass ich paar Wörter Arabisch spreche und Türke bin! Puuuh, jetzt kann ich wieder atmen. Sie haben alles gelöscht, was ich aufgenommen habe. ‚Uns darfst du nicht aufnehmen‘, hat ein Polizist mir gesagt. Das ist mir eine Lehre gewesen! Mann, habe ich mich erschrocken!“

„Haben mich auseinandergenommen“

Und auch in der nächsten Dubai-Story, wo Chico längst in der Stadt unterwegs ist, muss er nochmal an die Knallhart-Kontrolle am Flughafen erzählen: „Ich habe mir echt fast in die Hose geschissen in dieser Situation!“

Mehr News:

Tatsächlich herrscht auf fast allen Flughäfen der Welt im Bereich der Sicherheits- und Passkontrollen ein absolutes Fotoverbot. Bleibt Chico zu wünschen, dass er daraus wirklich eine Lehre ziehen konnte…

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.