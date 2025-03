Lotto-Chico plaudert über seine Gage bei „Promis unter Palmen“: „1,5 Millionen Euro“

Nein, das Geld sei es nicht gewesen, das Chico dazu motiviert hat in seinem ersten Reality-Format mitzumachen, beteuert der Lotto-Millionär im DER-WESTEN-Format „Pommes unter Palmen“. Was für den 44-Jährigen stattdessen Anreiz war, in der Sat.1-Sendung „Promis unter Palmen“ mitzumachen, erfährst du oben im Video.

Doch so ganz unter Wert wollte sich der Dortmunder dann doch nicht verkaufen. Das hat auch mit der ein oder anderen Erfahrung aus der Vergangenheit zu tun, wie der ehemalige Kranfahrer mit der kriminellen Vergangenheit erläutert.

Lotto-Chico verrät Details zu seiner Sat.1-Gage

Was verdient man eigentlich in einer Reality-Show wie „Promis unter Palmen“? „Ich habe wirklich eine ganz tolle Gage bekommen“, lässt Chico im DER-WESTEN-Interview durchblicken und weiter: „Ich kann sagen, was ich bekommen habe: Ich habe 1,5 Millionen Euro dafür bekommen.“ Rumms! Eine Millionen-Gage für den Millionär in seinem ersten Reality-Format?

Doch nur einen Sekundenbruchteil bricht Chico in großes Gelächter aus: „Nein Quatsch. Das war nur Spaß!“ Konkrete Zahlen darf der Lotto-Glückspilz aus vertraglichen Gründen natürlich nicht nennen. Aber: „Ich muss wirklich sagen: Ich weiß, dass Claudia Obert und ich eine gute Gage bekommen haben“, verrät der Lotto-Millionär im DER-WESTEN-Format „Pommes unter Palmen“.

Doch ist die Gage davon abhängig, wie weit es die jeweiligen Kandidaten es bei „Promis unter Palmen“ schaffen? Das verneint Chico. Man verhandle von Anfang an einen festen Betrag für die Sendung.

„Warum haben die mir das angetan?“

Dass er mit seiner Gage von Sat.1 so zufrieden ist, ist nicht selbstverständlich. Denn so lange steht der Dortmunder noch nicht im Rampenlicht. Bei seinen ersten Aufträgen sei er einige Male auch auf die Nase gefallen: „Ein, zweimal haben die mich auch richtig verarscht“, so Chico.

Erst im Nachhinein habe er gemerkt, dass er sich angesichts seiner enormen Reichweite und Popularität unter Wert verkauft hatte. Das passiere am Anfang, wenn man unerfahren sei. Mittlerweile hat Chico einiges dazugelernt und mit Patrick Schillgalies einen erfahrenen Manager an seiner Seite: „Jetzt sollen die mal alle kommen.“ Zum Schleuderpreis ist Chico, der mittlerweile einige Werbe-Deals an Land gezogen und zuletzt seine eigene Jobbörse gelauncht hat (mehr dazu hier >>>), offenbar nicht mehr zu haben.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.