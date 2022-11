Lotto-Millionär aus Dortmund hat große Pläne – bekommt er bald seine eigene RTL-Show?

Einmal groß im Lotto gewinnen – für viele Glücksspiel-Fans bleibt dieser Wunsch ein Leben lang nur ein unerfüllter Traum. Dem Dortmunder Kürsat Yildrim, „Chico“ ist das aber bereits zweimal passiert. Sein neues Leben nach dem Jackpot teilt Chico ohne große Bedenken mit der Öffentlichkeit.

Sich einfach nur auf seinem Geld ausruhen, will der Lottogewinner aber anscheinend nicht. Als er am Mittwochabend (9. November) bei „Stern TV“ bei RTL zu Gast ist, zeigt er sich an der Aussicht auf eine TV-Karriere höchst interessiert.

Lotto-Millionär Chico zu Gast bei „Stern TV“

Lotto-Millionär Chico hat sich den Ausspruch „Nicht kleckern, sondern klotzen“, anscheinend zum Lebensmotto gemacht. Wie sonst lässt sich erklären, dass der Dortmunder in seinem, am Tag der Show gekauften Ferrari mit RTL-Moderator Steffen Hallaschka als Beifahrer Studio einfährt? Der neue Flitzer wurde natürlich auch gleich mal mit einem Namensaufdruck an der Fahrzeugseite personalisiert.

Mit den 10 Millionen Euro, die er Ende September 2022 gewann, lässt sich so etwas schon mal eben finanzieren. Dabei ist nicht der neue Luxus-Schlitten Thema der Stunde, sondern Chicos Aussicht auf eine TV-Karriere bei RTL. Dabei wäre seine Rolle die des Rosenkavaliers in dem Kultformat „Der Bachelor“.

Lotto-Star Chico aus Dortmund als neuer „Bachelor“?

Im schicken Anzug in einer luxuriösen Villa vor laufenden Kameras an Single-Damen Rosen verteilen und dabei vielleicht noch die große Liebe finden – RTL-Star Evelyn Burdecki sieht bei Chico großes Potenzial für diese Rolle. Die TV-Bekanntheit nahm 2017 selbst an der Kuppelshow teil und auch wenn es mit Sebastian Pannek damals nicht klappte, wurde sie anschließend zum gefragten TV-Star.

Auf den von RTL-Moderator Steffen Hallaschka vorgetragenen Vorschlag von Evelyn Burdecki reagiert Chico begeistert. „Das wäre auf jeden Fall was für mich, auf jeden Fall – warum nicht?“

Klingt ganz danach, als könnte bedeuten der Dortmunder schon bald sein eigenes Format bei RTL bekommen. Sollte er am Ende aber doch nicht als neuer Bachelor eingeplant werden, hat der Sender vielleicht ein anderes Angebot für ihn. Bei einer Dschungelcamp-Teilnahme wäre zumindest klar, dass er nicht nur für das Geld dabei ist.