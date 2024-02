Lotto-König Chico wittert neue Geschäftsidee – „Würde herbe laufen“

Lotto-König Chico weiß, wie er es sich gut gehen lässt. Ganz Deutschland schaute dabei zu, wie sich der Dortmunder von seinen Lotto-Millionen den ganz großen Luxus gönnte. Doch das Herz des 43-Jährigen schlägt nicht nur für teure Sportwagen und Markenmode.

Chico ist auch ein echter Feinschmecker. Ob in seiner Wahlheimat Dortmund oder auf Reisen. Immer wieder nimmt der neureiche Glückspilz aus der Nordstadt seine Fans auf seinem Youtube-Kanal mit auf kulinarische Reisen. Dieses Mal ging es nach Basel. Dabei machte er eine Entdeckung, die er offenbar am liebsten direkt zu Geld machen würde.

Lotto-König Chico flippt aus: „Boah Leute“

Wenn Chico mit seiner Freundin Candice Newgas auf große Schlemmertournee geht, dann müssen es immer mehrere Gänge sein. So auch in Basel, wo das Dortmunder Traumpaar als Erstes das älteste Café der Stadt ansteuerte (Grand Cafe Huguenin). Hier genossen die beiden nicht nur ein Heißgetränk, sondern auch eine gefüllte Teigtasche mit Apfel und Pudding. Und das haute den ehemaligen Kranfahrer komplett vom Hocker.

„Boah Leute, das muss ich wirklich sagen. Ich bestelle jetzt für meine Kameraleute auch eine Portion. Das müsst ihr auf jeden Fall essen.“ Dass sein Team ihm beim Essen nur zuschaut, kann der gebürtige Türke auf keinen Fall durchgehen lassen. Denn: „Bei uns gibt es ein Sprichwort: ‚Einer hat gegessen. Der andere hat geguckt. Deswegen ist das Ende der Welt gekommen.’“

Chico wittert neue Geschäftsidee

Doch Chico denkt nicht nur an seine Kameraleute, sondern auch schon an die Zukunft. „Wenn ich sowas auch machen würde in Dortmund, das würde herbe laufen“, ist sich der Lotto-Millionär sicher. Will sich Chico etwa ein neues Standbein als Gastronom aufbauen? Es wäre jedenfalls nicht das erste Mal. Kurz nach seinem Lotto-Gewinn wollte er schon sein Stammcafé kaufen. Damals wurde jedoch nichts daraus.

