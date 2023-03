Lotto-Millionär „Chico“ schon wieder im Kaufrausch? „Nur für meine Neider“

Es ist etwas stiller geworden um Kürsat Yilidirim, alias „Chico“. Denn der Lotto-Millionär hat seiner Wahlheimat Dortmund für längere Zeit den Rücken gekehrt. Über drei Wochen lang reiste der 42-Jährige, begleitet von einem Kamerateam, durch das afrikanische Kenia.

Kaum in Dortmund angekommen, macht Chico wieder von sich reden. So posierte der Lotto-Glückspilz am Freitag wieder neben einem irren Protz-Auto. Hat er sich etwa den nächsten Porsche gegönnt?

Lotto-Millionär Chico: „Nur für meine Neider“

„Nur für meine Neider“ lautete der entsprechende Hashtag, unter dem der neureiche Dortmunder das Foto mit dem himmelblauen (oder etwa doch königsblauen?!) Porsche GT3 bei Instagram verlinkte. Es ist genau der gleiche Spruch, den Chico schon einmal gebracht hatte. Damals, als er sich zum Geburtstag mit einem Ferrari 488 Pista für schlappe 750.000 Euro beschenkt hatte.

Zu dem Zeitpunkt war er zwar schon im Besitz eines Porsche Turbo S2, den er nach eigenen Angaben allerdings nur als „Alltagsauto“ verwenden wollte. Ist der blaue Porsche nun also der nächste Flitzer in der Sammlung des Lotto-Gewinners? Das vermuten zumindest zahlreiche seiner Fans bei Instagram. Der ein oder andere sieht sich schon als neuer Finanzberater berufen: „Gib dein Geld nicht nur für Autos aus. Kauf dir ein Haus. Das wirst du später eher brauchen als ein paar heiße Flitzer“, rät einer.

IHM gehört die Protz-Karre wirklich

Doch Finanzberater ist genau das Stichwort. Denn wie sich herausstellen sollte, gehört der Edel-Flitzer nicht Chico, sondern Stilianos Brusenbach. Der Steuerberater dürfte TV-Zuschauern bereits aus der RTL-Doku über „Chico“ (mehr hier) bekannt sein. Brusenbach gibt in einem Video an, dass er sich das Auto unter dem gleichen Motiv wie Chico („Für meine Neider“) zugelegt habe.

Chico ist jedenfalls begeistert: „Richtig geile Karre“, findet der BVB-Fan trotz der Farbe, die stark an den Rivalen aus Gelsenkirchen erinnert. Sein Steuerberater kündigt indes den nächsten Trip des Dortmunders an: „Bald sind wir in Dubai.“ Der ehemalige Kranfahrer kommt nach seinem Lotto-Gewinn nun also richtig rum.

