Lotto-König „Chico“: Seine Mutter schlägt Alarm! Hat er es HIER endgültig übertrieben?

Lotto-Gewinner Kürsat Yildirim, genannt „Chico“, hat zwar Geld wie Heu. Millonär hin oder her: Der 42-Jährige lebt noch immer im Kinderzimmer bei seinen Eltern in Dortmund. Nach seinem Lotto-Glück ist „Chico“ allerdings ein gefragter Mann und daher selten daheim.

Nach Angaben der „Bild“ bekam er in Abwesenheit von Zuhause letztens einen verzweifelten Anruf seiner Mutter: „Junge, komm schnell nach Hause! Hier steht ein Laster für dich vor der Tür.“ Der ehemalige Kranfahrer ahnte schon, was ihm vor der Haustür in der Dortmunder Nordstadt blühen sollte.

Lotto-König „Chico“ bekommt XXL-Lieferung

Wie „Chico“ der Zeitung verrät, habe ein Geschäftsmann aus der Schweiz versucht, ihn als Werbegesicht zu gewinnen. Doch der Dortmunder habe sich nicht mit dem Produkt identifizieren können. Denn es handelte sich um Klopapier. „Ich habe gar nichts gegen Werbung! Ich könnte mir gut vorstellen, für Sachen zu werben, die ich liebe. Tolle Klamotten vielleicht, oder schnelle Autos. Aber doch nicht für Klopapier! Diesen Ruf würde ich mein Leben lang nicht wieder los“, fürchtet der Dortmunder.

Doch der Schweizer Geschäftsmann ließ sich nicht entmutigen – und stieg kurzerhand in einen von zwei Transportern, um dem Lotto-Glückspilz eine XXL-Lieferung seiner Ware zu schicken. Die haushaltsunübliche Menge sollte den Rahmen von „Chicos“ Kinderzimmer jedoch leicht sprengen. Daher entschied sich der Dortmunder dafür, die Ware gleich an die Dortmunder Tafel zu spenden.

Mit seinem feinen Einstecktuch sollte der Unternehmer so also die nächste wohltätige Aktion (mehr hier) des neureichen Dortmunders unterstützen.

