Lotto-Millionär aus Dortmund: Eindeutige Ansage an Fans – „Fake“

Seit seinem Lotto-Gewinn ist Kürsat Yildirim , alias „Chico“ in aller Munde. Rund zehn Millionen Euro räumte der 42-Jährige aus der Dortmunder Nordstadt ab und tat das, wovon alle Experten abraten: Der Glückspilz posaunte in die Welt hinaus, dass er reich ist.

Denn der Lotto-Gewinner will nicht nur reich sein – sondern auch berühmt. Dafür investiert der frischgebackene Millionär viel Zeit in Fernseh- Radio- und Zeitungsinterviews. Seitdem wollen viele ein Stück vom „Chico“-Kuchen – und greifen dabei auch zu fragwürdigen Methoden.

Lotto-König „Chico“ aus Dortmund mit drastischer Entscheidung

Vom Kranfahrer und Kriminellen zum Lotto-König aus der Dortmunder Nordstadt. „Chicos“ Geschichte und sein Umgang mit Geld polarisiert. Allein bei Instagram verfolgen mittlerweile knapp 350.000, was der Neureiche nach Ferrari-und Porsche-Kauf sich sonst noch so gönnt. In den Kommentarspalten hagelt es zum Teil harte Kritik an seinem Konsumverhalten. Andere feiern ihn dafür.

Doch die Kommentare sind nicht der Grund, warum der Lotto-Glückspilz von einem auf den anderen Tag eine einschneidende Entscheidung getroffen hat. So präsentiert sich sein Account seit Mittwoch (7. Dezember) im neuen Gewandt. Darüber informierte der Dortmunder seine Fans in einem Video: „Ey Leute, hier spricht euer Chico. Mein neuer Account heißt ‚chicolottomillionär‘. Der Rest ist Fake!“, sprach der 42-Jährige Klartext. Tatsächlich hat es offenbar einige Trittbrettfahrer gegeben.

Lotto-König „Chico“ kämpft gegen Fake-Accounts

So tummeln sich in den sozialen Netzwerken zahlreiche Profile, die seinen Namen nutzen. Manche davon bezeichnen sich als Fanpage, wie etwa der Account „chicoferrari_fanpage“. Darauf heißt es: „Diese Fanpage ist für alle die CHICO so sehr lieben wie ich“. Andere nutzen offenbar die neue Prominenz des Lotto-Königs, um in kurzer Zeit an zahlreiche Follower zu kommen. Ein Profil, das sich mit seinem Namen schmückt bringt es etwa auf knapp 3.000 Follower.

Damit seine Fans nicht auf falsche Fährten gelenkt werden, macht „Chico“ nun unmissverständlich klar, welcher Account der Richtige ist. Das Ganze hat für den Dortmunder auch noch einen weiteren Hintergrund. Neben den Fans richtet er sein Wort auch an mögliche Geschäftspartner. Für Kooperationsanfragen hat er nun eine Mail-Adresse in seiner Signatur angegeben. Seine Fans können sich also wohl bald auf weitere Aktionen einstellen.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga