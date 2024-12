Lotto-Chico lässt die Bombe platzen – und geht einen ganz neuen Weg! „Zweite Chance“

Langeweile? Nicht bei Lotto-Chico! Kürsat Yildirim (44) ist seit 2022 Lotto-Millionär, räumte zehn Millionen Euro ab. Seitdem hat sich das Leben des ehemaligen Kranführers komplett gewandelt. Er mag das Rampenlicht, die Aufmerksamkeit, stellt sein neues Leben oft und gern ins Schaufenster.

Und eigentlich hat er alles, was man sich mit Geld kaufen kann. Sollte man meinen. Doch jetzt geht Lotto-Chico einen für ihn ganz neuen Weg! Für ihn wird es eine absolute Premiere sein.

Lotto-Chico lässt die Bombe platzen

Häuser, Autos, Kleidung, Aufmerksamkeit – eigentlich fehlt Chico nichts, was man sich mit Geld kaufen könnte. Tagtäglich verfolgen auf Social Media Tausende Fans und Follower, wie der Dortmunder seinen Alltag gestaltet. Doch Chico will mehr, er will mit seinem Geld was bewegen. Und anderen eine Warnung sein! Denn der Türke hatte es längst nicht immer so leicht, im Gegenteil. Er lebte auf der Straße, war drogenabhängig, spielsüchtig und saß im Knast.

Sein Leben gleicht dem einer Romanfigur, mit Höhen und Tiefen, die es in sich haben. Und genau das hat er vor – sein Leben niederzuschreiben! Wie er in einem Interview mit dem türkischsprachigen YouTube-Channel „Ben Yüksel“ verrät, arbeitet er nämlich an einem Buch über sein Leben! Chico: „Ich hatte ein schlimmes Leben. Möge keiner das erleben, was ich erleben musste. Es hat nicht nur mich fertig gemacht, sondern vor allem die Menschen, die dich lieben und bei dir sind.“

Millionär arbeitet an Buch und Film

Dann lässt er die Bombe platzen: „Das Geld hat mir eine zweite Chance gegeben. Die muss ich jetzt nutzen. Ich möchte anderen was über mich erzählen, ihnen aber auch eine Lehre sein. Ich habe so viel Mist erlebt, komme aus dem Ghetto. Deshalb schreibe ich aktuell an einem Buch über meine Lebensgeschichte.“

Das ist noch nicht alles. Denn Chico verrät auch, dass sein Leben verfilmt werden soll! Noch ist unklar, wann Buch und Film veröffentlicht werden. Bleibt zu hoffen, dass noch das eine oder andere spannende Kapitel in seinem Leben dazu kommt…

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.