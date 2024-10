Lotto-König Chico knackt nächste 10 Millionen – und kann sein Glück kaum fassen

Im September 2022 erfüllte sich für Kürsat Yildirim der Traum, den viele Menschen haben. Auf einen Schlag war der Dortmunder plötzlich um fast 10 Millionen Euro reicher – ein glückliches Händchen im Lotto machte es möglich.

Seitdem kennt ganz Deutschland den 43-Jährigen als Lotto-König Chico. Doch sein Lotto-Gewinn sollte erst der Anfang sein, nun wollte der Dortmunder große Berühmtheit erlangen. Seinen Job als Kranfahrer schmiss er hin, stattdessen arbeitet Chico an einer Karriere als Reality-Star und Influencer – und das offenbar mit Erfolg.

Lotto-König Chico knackt 10-Millionen-Grenze auf Instagram

Denn Chico hat nun die nächste 10-Millionen-Grenze geknackt, wie er stolz verkündet. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um einen weiteren Lotto-Gewinn, sondern um die Zahl seiner Profil-Aufrufe auf Instagram innerhalb von 30 Tagen. Und die scheint ihm nicht weniger viel wert zu sein. „10 Millionen Euro habe ich schon getroffen, aber 10 Millionen Aufrufe innerhalb kurzer Zeit hatte ich noch nicht. Ihr seid die Besten. Ich liebe euch“, bedankt sich der 43-Jährige in seiner Instagram-Story bei seinen Followern und schickt direkt ein Beweisbild dazu.

Via Social Media lässt Chico alle seine 841 Tausend „Fans“ (Stand: 28. September 2024) an seinem Alltag teilhaben, hat sogar extra Content Creator eingestellt, um professionelle Inhalte produzieren zu können. Follower sehen Chico im Urlaub, beim Essen in einem schicken Restaurant oder im Signal Iduna Stadion bei seinem Heimat-Verein Borussia Dortmund.

Chico teilt private Einblicke

Auch seine Beziehung zu Polizistin Candice machte der Nordstadt-Millionär auf Social Media publik, doch nach anderthalb Jahren ging die Liebe in die Brüche (hier mehr dazu). Seine Fans lässt Chico sogar in seine eigenen vier Wände am Phoenix See, wo er sich Mitte des Jahres ein Penthouse gekauft hat.

Doch der Lotto-König will sein Glück auch mit anderen teilen und besucht regelmäßig Menschen in Armut oder die vom Schicksal durch Krankheit oder andere Ereignisse gezeichnet sind. Ihnen versucht er mit seinem Besuch und einer kleinen Überraschung ein kleines Lächeln ins Gesicht zu zaubern.