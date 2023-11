Lotto-König Chico: Proll-Aktion geht nach hinten los – muss Freundin Candice nun um ihren Job bangen?

Da brodelt mal wieder die Gerüchteküche beim Dortmunder Kult-Millionär! Lotto-König Kürsat Yildirim, bekannt als „Chico“, und seine Freundin Candice sorgen mit einem Instagram-Video für ganz schön viel Aufregung!

Diesmal könnte es sich allerdings um ernste Konsequenzen handeln, denn die Beziehung und Candices berufliche Zukunft als Polizistin stehen auf dem Spiel.

Lotto Chico verärgert seine Fans!

Das Pärchen ist regelmäßig auf den verschiedensten Plattformen unterwegs und beschert ihren Fans tiefe Einblicke ins Privatleben. Doch nicht allen gefällt, was sie dort sehen. Mit einem aktuellen Instagram-Reel löst das Lotto-Paar einen mächtigen Shitstorm aus, der das Leben von Candice ganz schön auf den Kopf stellt.

In dem Video zeigt sich Candice in einer kurzen Szene, in der sie gespielt weint und ihren Chico nach einem Taschentuch fragt. Doch anstelle eines einfachen Papiertaschentuchs reicht ihr Chico einen 500-Euro-Schein. Damit wischt sie sich theatralisch die Tränen weg und benutzt einen weiteren Schein, um sich die Nase zu putzen. Es ist offensichtlich, dass es sich um eine inszenierte Show handelt. Schon in der Videobeschreibung wird klargestellt: „Für alle anderen: nicht zu ernst nehmen.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Doch trotz des Hinweises erntet das kurze Video mächtig Kritik. Ein User fordert Candice sogar dazu auf, ihr Amt als Polizistin niederzulegen: „Das ist eine schallende Ohrfeige ins Gesicht eines jeden Menschen, für den 500 Euro immer noch eine Menge Geld sind“.

Auf Anfrage von „t-online.de“ bestätigte die Polizei, dass das Videomaterial nun ausgewertet werde. Zum aktuellen Zeitpunkt könne man allerdings noch nicht sagen, ob beziehungsweise welche Konsequenzen das Video nach sich ziehen könnte.

Candice sichtlich verwirrt

Candice selbst versteht die Unruhen und Kritik über ihr Instagram-Reel nicht. Sie betont erneut, dass das Video satirisch und übertrieben gemeint war. Man habe denjenigen, die Hass im Netz verbreiten, etwas entgegensetzen wollen. Bislang hätte sich wohl noch niemand von der Polizeistelle bei ihr gemeldet.

+++ Lotto-König Chico schlackert mit den Ohren – Mega-Jackpot geht nach NRW +++

Die 36-Jährige warnt nochmals vor Hass im Netz: „Ich bin eine gestandene Frau, ich weiß, wer ich bin. Aber junge Menschen können von Hasskommentaren Depressionen und suizidale Gedanken bekommen […]Es war lustig gedacht, aber es lief in eine ganz andere Richtung.“ Die Reaktionen auf ihren Post belasten sie.

Internationale Konsequenzen

Das Video erreicht sogar die Türkei und sorgt auch dort für Tumult, denn es wurde in der Türkei im Fernsehen aufgegriffen. Candice verrät, dass Chico plant, in der kommenden Woche in die Türkei zu reisen, um sich dort im Fernsehen zu dem Vorfall zu äußern.

Auch interessant:

Es bleibt also abzuwarten, wie sich die Angelegenheit weiterentwickelt und welche möglichen Konsequenzen das Pärchen wohl fürchten muss.