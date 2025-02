Lotto-König Chico enthüllt großen BVB-Plan – „Kann doch nicht wahr sein“

Das Herz von Kürsat Yildirim, alias Chico aus Dortmund, schlägt für den BVB. Bei jedem Heimspiel grüßt der Lotto-Glückspilz seine Fans von der VIP-Tribüne und jubelt seiner Borussia zu.

Doch Chico möchte offenbar mehr sein als „nur“ ein Fan des BVB. Jetzt hat der Lotto-Millionär einen seiner größten Wünsche enthüllt. Der Plan dürfte nicht nur die Anhänger von Borussia Dortmund hellhörig werden lassen.

Lotto-Chico: „Kann doch nicht wahr sein“

Manchmal muss sich Chico noch immer kneifen, wenn er aus seinem Bett heraus durchs Fenster blickt. Am Sonntagabend (2. Februar) nahm der neureiche Dortmunder seine Fans bei Instagram mit auf die Achterbahnfahrt seiner Gefühlswelt. Dabei filmt er einen traumhaften Sonnenuntergang hinter der Kulisse des Phoenixsees. „Das kann doch nicht wahr sein, Leute“, entfährt es ihm, überwältigt von der Schönheit des Moments.

Für diesen Ausblick hat der Lotto-Gewinner von 2022 nach eigenen Angaben rund 1,5 Millionen Euro hingeblättert. Wenn es nach Chico geht, wird es nicht die letzte große Investition sein. Denn der Immobilienbesitzer und Social-Media-Star hat offenbar große Pläne. Und da kommt auch der BVB ins Spiel.

Chico enthüllt großen BVB-Plan

So schwenkt Chico die Kamera nach rechts und zeigt allen seine Aussicht auf den Signal-Iduna-Park. Seine Ansage für die Zukunft: „Mein großer Wunsch ist es irgendwann Sponsor bei Dortmund, BVB zu sein.“ Wie der Dortmunder Lotto-König das anstellen will, lässt er offen. Ein paar Scheinchen müsste er allerdings schon locker machen, um seinen Namen bei Borussia Dortmund zu verewigen.

Bis es so weit ist, freut sich der ehemalige Kranfahrer mit der kriminellen Vergangenheit über das, was er bis jetzt erreicht hat. Dazu gehört vor allem seine Traum-Aussicht aus der Penthouse-Wohnung am Phoenix-See: „Ich chill‘ mein Leben hier, ich schwöre es dir.“ Mit der Ruhe könnte es aber bald vorbei sein. Denn ab dem 17. Februar ist Chico bei „Promis unter Palmen“ (Sat.1) zu sehen. Mit der steilen Fernsehkarriere reift die Marke Chico also immer weiter – und der Traum vom BVB-Trikot mit Chico-Schriftzug auf der Brust lebt ebenfalls weiter…

