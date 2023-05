Lotto-König „Chico“: Bei BVB-Meisterschaft – Nordstadtmillionär kündigt irre Pläne an

Als Dortmunder ist natürlich auch Kürsat Yildirim alias „Chico“ bekennender BVB-Fan. Und deshalb will der Lotto-Gewinner natürlich auch live im Signal Iduna Stadion dabei sein, wenn sein Herzensverein die Meisterschaft in der Bundesliga holt.

Borussia Dortmund hat es gegen den FSV Mainz am Samstag (15.30 Uhr) selbst in der Hand. Mit einem Sieg ist der Pottklub sicher Meister. Sollten die Schwarzgelben tatsächlich gewinnen, hat Lotto-König „Chico“ gegenüber DER WESTEN nun Großes angekündigt.

Lotto-König „Chico“ macht Hammer-Ankündigung

Der Titel ist für den BVB zum Greifen nah. Über 81.000 Fans wollen am Samstag ihren BVB feiern, wenn die Mannschaft von Trainer Edin Terzic zum neunten Mal die Meisterschale in die Höhe hält. Mit dabei wird auch der aktuell wohl populärste Lotto-Gewinner Deutschlands sein: Chico. In Dortmund laufen schon jetzt die Vorbereitung für eine legendäre Meisterschaftsfeier am Sonntag.

Aber auch der 42-jährige Nordstadtmillionär plant bereits jetzt Großes: „Wenn Borussia Dortmund Meister wird, dann wird eine Hauswand am Borsigplatz mit Chico, dem BVB-Logo und Kindern des ehrenamtlichen Vereins Kinderlachen bemalt.“ Ein Hausbesitzer sei ein absoluter Fan des Lotto-Gewinners und stelle ihm daher gerne seine über zehn Meter lange Hauswand zur Verfügung.

Ein Graffiti-Sprayer sei auch schon gefunden, mit dem müsse man das genaue Design jedoch noch absprechen. Enthüllt werden soll das künstlerische Meisterwerk zwei Wochen nach dem letzten Spieltag – vorausgesetzt der BVB gewinnt auch.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.