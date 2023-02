Lidl in Dortmund: Kassiererinnen freuen sich auf Feierabend – plötzlich werden sie mit einer Pistole bedroht

Am Dienstag (21. Februar) haben sich zwei Unbekannte in einem Lidl in Dortmund als Kunden ausgegeben und anschließend zwei Mitarbeiterinnen mit einer Pistole bedroht.

Die zwei Männer hätten die Lidl-Filiale an der Kieferstraße in Dortmund-Hombruch kurz vor Landenschluss betreten. Dann sei es zu einem bewaffneten Raubüberfall in dem Discounter gekommen. Die zwei Täter erbeuteten Geld und konnten anschließend fliehen. Die Polizei Dortmund ermittelt und bittet deshalb nun um Zeugenhinweise.

Lidl in Dortmund: Männer bedrohen Mitarbeiterinnen

Gegen 21.00 Uhr betraten zwei Männer den Lidl in Dortmund-Hombruch und gaben sich dort zunächst als Kunden aus. Unauffällig schlenderten sie durch die Gänge. Plötzlich zog einer der Männer eine Pistole und richtete die Waffe auf eine 30- und 48-jährige Mitarbeiterin.

Unvermittelt bedrohten die beiden Männer die zwei Frauen mit der Pistole und forderten die Herausgabe des Geldes aus der Kasse. Die beiden aus Dortmund stammenden Verkäuferinnen gaben den Tätern daraufhin mehr als 1000 Euro heraus. Die Frauen erlitten einen Schock. die Männer konnten mit dem Geld fliehen.

Lidl in Dortmund: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei beschreibt den mit einer Pistole bewaffnete Täter als männlich, ca. 30 bis 35 Jahre alt, circa 180 cm groß und von schmalem Körperbau. Der Mann sei mit einer schwarzen Kapuzenjacke bekleidet gewesen, die auffällige weiße Schriftzüge im Bereich der Schulterblätter habe. Das Gesicht sei mit einer weißen OP-Maske bedeckt gewesen.

Der zweite Täter sei ebenfalls männlich, ca. 30 bis 35 Jahre alt, ca. 180 cm groß und von schmalem Körperbau. Er sei mit einer grünen Sweatshirt-Jacke mit Kapuze bekleidet gewesen und habe das Gesicht ebenfalls mit einer weißen OP-Maske bedeckt. Die Polizei Dortmund bittet nun um Zeugenhinweise.