Hochzeit in Dortmund wurde zum Skandal – weil das Brautpaar ausgerechnet HIER tanzte

2022 war das Jahr der nachgeholten Feste. Zwei Jahre lang herrschte unter anderem für Brautpaare große Unsicherheit. Kann die geplante Hochzeit stattfinden? Oder müssen die Feierlichkeiten aufgrund strikter Corona-Bestimmungen eingeschränkt oder sogar gestrichen werden?

Wegen eines vergleichsweise stabilen Infektionsgeschehens ging es in zurückliegenden Jahr wieder deutlich unbeschwerter zu. Viele Paare konnten es endlich krachen lassen. Bei einer Hochzeit in Dortmund sollte ein Brautpaar dabei aber komplett über die Strenge schlagen – ein Vorfall, der im Mai für reichlich Empörung sorgen sollte.

Hochzeit in Dortmund: Dreist, was sich das Brautpaar hier erlaubte

Hupend per Autokorso vom Standesamt oder Kirche zur Partylocation? Das ist zwar streng genommen nicht im Sinne der Straßenverkehrsordnung – allerdings in Deutschland geduldet. Problematisch wird es dann, wenn die Freude über das Ja-Wort andere Verkehrsteilnehmer gefährdet.

So geschehen im Mai auf dem Wall in Dortmund zwischen Hauptbahnhof und Burgtor. Mitten auf der vielbefahrenen Verkehrsachse in Dortmund blieb ein Hochzeitskorso plötzlich stehen. Die Hochzeitsgesellschaft stellte ihre Fahrzeuge quer auf dem Wall ab. Dann stiegen Brautpaar und Angehörige aus, um mitten auf der Fahrbahn zu tanzen!

Polizei ermittelt nach Hochzeit in Dortmund

Minutenlang blockierte der Hochzeitstross den Verkehr in Dortmund. Die Polizei rückte an, um dem Spuk ein Ende zu setzen. Doch als der erste Streifenwagen vor Ort eintraf, hatten sich die Feiernden allerdings schon aus dem Staub gemacht. Blöd für die Hochzeitsgesellschaft: Nicht nur Angehörige des Brautpaares hatten fleißig Erinnerungsfotos, sondern auch genervte Autofahrer.

Und die hatten ihre Beweisfotos bereitwillig der Polizei Dortmund übergeben. Ein Sprecher der Polizei teilte gegenüber DER WESTEN mit, dass durch die Fotos Kennzeichen teilnehmender Autos identifiziert werden konnten – darunter auch eine schwarzer Geländewagen. Der Polizeisprecher bestätigte eine Anzeige gegen die Fahrzeughalter. Für die Polizei galt es danach zu ermitteln, ob die entsprechenden Halter am Hochzeitstag hinterm Steuer saßen. Sie mussten wegen der Aktion mit einer Geldstrafe oder einem Fahrverbot rechnen. Es dürfte wohl eines der teureren Hochzeits-Fotoshootings gewesen sein.