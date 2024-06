Dortmunder Horror-Nacht: Unwetter ++ Schrecklicher Großbrand ++ Bahn-Chaos

Was für eine Horror-Nacht in Dortmund! In der Nacht zu Samstag (22. Juni) brannte ein Wohnkomplex bereits in voller Ausdehnung, als die Feuerwehr gegen 23.30 Uhr in der Funkturm-Siedlung in Neuasseln eintraf. Zunächst brannte eine Dachgeschosswohnung, das Feuer griff dann auf die Dachkonstruktion über.

Die Löscharbeiten gestalteten sich als schwierig und komplex. Aus dem Balkon, den Fenstern und weitläufigen Flachdach des Hauses drang dichter Rauch, immer wieder loderten Flammen auf. Die Feuerwehr Dortmund rückte mit einem Großaufgebot an, der Rettungsdienst ebenfalls

Dortmund: Wohnhaus brennt in der Nacht

Zwei Hausbewohner wurden durch das Feuer verletzt, mussten behandelt werden. Die übrigen Bewohner konnten unverletzt aus der Brandgebäude flüchten. Die Brandbekämpfung dauerte nach der Rettung aller Bewohner noch stundenlang an, die Brandwohnung brannte völlig aus, ist unbewohnbar.

Noch ist unklar, ob auch die anderen Wohnungen bewohnbar sind. Wie das Feuer ausbrach, ermittelt jetzt die Kripo. Das war nicht die einzige Hiobsbotschaft in Dortmund.

In der Nacht zu Samstag brannte es in der „Funkturm-Siedlung“ in Dortmund. Foto: Mauermann / News 4 Video-Line TV

Denn schon am Freitagnachmittag (21. Juni) fiel wegen des Unwetters der Strom in der Oberleitung im Osten der Stadt aus. Der Verkehr kam während des starken Gewitters u.a. in Wickede zum Erliegen. Gegen 17.30 Uhr kam es dann in Brackel zu einem weiteren Stromausfall.

Mehr News:

Die Folge für etliche Bahnfahrer: Die Straßenbahn fuhr wegen technischer Probleme nicht mehr, die Wagen reihten und stauten sich. Hunderte Fahrgäste waren betroffen, mussten teilweise mit (teuren) Taxen weiterfahren. Erst nach mindestens einer halben Stunde ungewissen Wartens im Regen fuhren die ersten Straßenbahnen wieder.

Gewitter mit Starkregen in Dortmund

Dass die Bahn in Dortmund Probleme hatte, war kein Wunder: Im gesamten Stadtgebiet wurden wegen starker Sturmböen mehrere Bäume entwurzelt, Starkregen prasselte nieder, es blitzte und donnerte. Ein Baum stürzte auf die Gleise der S-Bahn-Linie S4 bei Brackel.

Ein Baum liegt nach dem Unwetter auf dem S-Bahn-Gleis in Dortmund. Foto: Wüllner, Fernandez / News4 Video-Line TV

Die Feuerwehr musste anrücken und den Baum entfernen, der Verkehr kam dort zum Erliegen. Auch die EM-Fan-Zone am Friedensplatz war „betroffen“ – wer hier die Partien am Abend gucken wollte, brauchte ein dickes Fell – im wahrsten Sinne. Eine Räumung wurde nicht durchgeführt.