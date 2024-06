Dortmund: Sommer-Hitze bricht aus – Schwimmbad reagiert und ändert Ticket-Regelung

Endlich! Bis Ende Juni mussten wir warten, bis der Sommer auch endlich in Deutschland angekommen scheint. Ab Montag (24. Juni) steigen die Temperaturen in NRW deutlich an. In der Woche wird sogar die 30-Grad-Marke geknackt.

Für viele Menschen könnte es somit auch das erste Mal in diesem Jahr sein, dass sie ein Freibad von Innen sehen. Auch die Inhaber der Badeanstalten warten seit Wochen auf zahlreiche Kundschaft. Der extreme Temperatur-Anstieg könnte nun für einen Massen-Andrang sorgen. Ein Schwimmbad in Dortmund hat deshalb erste Maßnahmen getroffen.

Dortmunder Schwimmbad mit wichtigem Hinweis

Mit Blick auf die Wetter-Prognosen informiert das Dortmunder Solebad im Revierpark Wischlingen seine Kunden bereits seit Donnerstag (20. Juni) über eine Anpassung bei der Ticket-Regelung. „Liebe Besucher, an besonders warmen und stark frequentierten Sommertagen wird der Kartenverkauf an der Kasse und den Automaten eingestellt“, heißt es auf der Seite.

Bedeutet, dass Badegäste an solchen Tagen bereits vor ihrer Anreise im Internet ein tagesaktuelles Online-Ticket buchen oder bereits im Besitz eines Mehrfach-Tickets sein sollten. Ansonsten könnten sie im schlimmsten Fall keinen Zugang zum Bad bekommen, falls die maximale Besucheranzahl erreicht sein sollte, so der wichtige Hinweis.

SIE sind nicht von der Ticket-Reglung betroffen

Das Schwimmbad-Personal will somit Unannehmlichkeiten wie „lange Warteschlangen“ oder einer „unnötige Anreise“ vorbeugen. Auf Facebook und Instagram können Kunden vorab einsehen, ob die Kasse noch geöffnet ist oder der Einlassstopp bereits verhängt wurde.

Doch es gibt auch eine Ausnahme, denn für Saunagäste gilt die angepasste Ticket-Regelung nicht. Ihnen werde auch Zutritt gewährt, selbst wenn für den Schwimmbadbereich ein Einlassstopp besteht.