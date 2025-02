Dortmund: Eine Ära endet nach 34 Jahren – beliebtes Café schließt

Das Ende ist nahe. Ein beliebtes Café in Dortmund wird bald schließen. Der Besitzer sucht bereits aktiv nach einem Nachfolger. Doch will er sein Herzensstück nicht einfach in irgendwelche Hände geben, schließlich ist es sein Vermächtnis.

Seit 34 Jahren steht es schon hier in Dortmund, im Westpark. Ein Ort, der damals in den 80ern noch unbelebt war. Die Drogenszene hatte den Park im Griff. Und heute ist es ein beliebter Treffpunkt für die Dortmunder. Alles Dank des Cafés?

Dortmund: Café schließt nach 34 Jahren

So sieht es zumindest der Besitzer, Klaus Erdmann. 34 Jahre lang führte er das Café Erdmann im Westpark mit Herz und Seele. Doch nun will sich der 65-Jährige in Rente begeben und sucht deshalb einen würdigen Nachfolger, der das Lokal und den Biergarten mit kreativen Ideen fortführen will.

Interessenten gibt es bereits, doch hat Erdmann ganz spezielle Anforderungen an den neuen Besitzer. „Ich habe keinen finanziellen Zeitdruck und möchte jemanden finden, der mit Herzblut und Persönlichkeit an die Sache herangeht“, sagt er zu „Ruhr24“. „Ich wünsche mir jemanden, der vielleicht auch neue Formate wie Speed-Dating, Whisky-Verkostungen oder besondere Themenabende anbietet.“ Eben jemand mit unkonventionellen Ideen.

Dortmunder Besitzer lässt sich noch Zeit

Erdmann möchte seinen Laden in guten Händen wissen. Er selbst hat den Kontakt zu den Gästen immer geliebt. Sie seinen das, was ihn all die Jahre motiviert habe. Doch auch seine Energiereserven gehen langsam zur Neige. „Ich bin nicht mehr ganz so stressresistent wie früher und kann mir ein Leben ohne Gastronomie vorstellen.“

Ende 20 hatte er das Café eröffnet, obwohl er Maschinenbau studiert und sich dann als Objektdesigner mit Metallkunst beschäftigt hatte. Ein unkonventioneller Berufsweg passend zu einem unkonventionellen Geschäftsmodell. Public Viewing- oder Konzertabende hatten bisher immer zum Programm im Café gezählt.

Bis zur Schließung und Übergabe an den neuen Besitzer wird das Café Erdmann erst einmal geöffnet bleiben. Der Biergarten soll womöglich Anfang März wieder zum Leben erwachen.