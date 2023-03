Dortmund: 15-Jährige vermisst – wer hat dieses Mädchen gesehen?

Es ist der Alptraum für alle Eltern: Plötzlich kommt dein Kind nicht mehr nach Hause!

Eine Mutter aus Dortmund hat am Mittwoch (22. März) ihre 15-jährige Tochter als vermisst gemeldet. Jetzt sucht die Polizei mit einem Foto nach der Jugendlichen. Hast du das Mädchen gesehen?

Dortmund: Jugendliche als vermisst gemeldet

Am Mittwoch gegen 16.13 Uhr hatte die Mutter noch telefonischen Kontakt zu ihrer Tochter – keine drei Stunden später, gegen 19 Uhr, meldete sie das Mädchen als vermisst bei der Polizei. Wie die Ermittler mitteilen, muss die Jugendlichen zwischen 16 und 19 Uhr die elterliche Wohnung (im Bereich der U-Bahn-Haltestelle Brunnenstraße) aufgesucht haben, um dort ihre persönlichen Gegenstände abzuladen und zurückzulassen.

Die weiteren Spuren führen in eine Jugendhilfeeinrichtung in Recklinghausen. Dort soll sich die 15-Jährige am Donnerstag (23. März) unter falschen Namen aufgehalten haben – ehe sie die Einrichtung gegen 9.30 Uhr wieder verließ. Seitdem herrscht absolute Funkstille zwischen der Vermissten und ihrem Familien- und Freundeskreis.

Polizei sucht Hinweise zu vermisstem Mädchen

Die Jugendliche ist 15 Jahre alt, trägt eine Brille, hat lange braune Haare und eine schlanke Statur. Laut Polizei ist das Mädchen vermutlich mit einem schwarz-weiß-gestreiften Rollkragenpullover, einer blauen Jeans, schwarzen Turnschuhen und einer schwarzen Daunenjacke bekleidet.

Wer hat die vermisste 15-Jährige gesehen? Foto: Polizei Dortmund

Hinweise auf Straftaten gebe es laut den Ermittlern keine. Die Polizei weist darauf hin, dass sich die Vermisste im Bereich Dortmund oder Recklinghausen aufhalten muss – und sehr wahrscheinlich mit dem öffentlichen Personennahverkehr unterwegs ist.

Wer die Jugendliche sieht oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, möge sich bitte unter der 0231/132-7441 bei den zuständigen Ermittlern melden.