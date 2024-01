Dortmund: Brutaler Angriff in Mehrfamilienhaus! Männer gehen mit Axt auf 17-Jährigen los

Dramatische Szenen in Dortmund. In der Nacht zu Dienstag (2. Januar) sind mehrere Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Rückertstraße eingedrungen und haben die Anwohner mit einem Messer und einer Axt angegriffen.

Zwei junge Männer wurden bei dem Angriff in Dortmund verletzt. Beide Verletzten wurden daraufhin in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert und mussten stationär behandelt werden.

Dortmund: 17-Jähriger mit stark blutender Verletzung

Laut Zeugenaussagen gegenüber der Polizei Dortmund drangen mehrere männliche Personen in das Mehrfamilienhaus ein. Ein 17-Jähriger und ein 20-Jähriger wurden durch diese Männer angegriffen und verletzt. Beide wohnen in getrennten Wohnungen – ein Zusammenhang soll daher nicht bestehen.

Der 17-jährige Dortmunder wurde mit einer stark blutenden Verletzung im Bereich des Oberschenkels von Einsatzkräften gefunden, er lag im Treppenhaus. Der 20-Jährige war nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei mit einem Schlagstock niedergeschlagen worden. Er wurde am Kopf verletzt. Zeugen brachten den Verletzten mit dem Auto ins Krankenhaus.

Die zuständigen Polizisten haben am Tatort ein Messer gefunden. Durch einen Diensthund wurden letztlich auch die Axt und der Schlagstock aufgefunden. Somit konnte die Polizei alle möglichen Tatwaffen sicherstellen.

Täter weiterhin auf der Flucht

Der Grund der Angriffe und die Art der Beziehungen aller Personen zueinander sind bislang noch unbekannt. Die Ermittlungen der Polizei Dortmund dauern an. Die Angreifer sind flüchtig. Die vier bis sechs Männer sollen laut Zeugen etwa 30-40 Jahre alt und arabischer Herkunft sein.

Da die Täter unbekannt und auf der Flucht sind, bittet die Polizei Dortmund weiterhin um Hilfe. Wer Hinweise hat, kann man unter der 0231 / 132 – 7441 melden.