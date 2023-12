Dortmund: Anwohner erhalten Post von der Stadt – der Inhalt ist ernst

Plötzliche Post von der Stadt ist selten ein gutes Zeichen – auch in Dortmund nicht. Dort erhielten über 200 Anwohner eines Wohngebietes jetzt ein Schreiben von der Stadt, das bittere Konsequenzen für sie hat.

Wie die Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ) berichtet, hat der Brief der Stadtverwaltung etwas mit einer persönlichen Entscheidung der Dortmunder zu tun.

Dortmund: Bauaufsicht stellt über 200 Verstöße fest

Die Post von der Stadt Dortmund an die Anwohner im Wohngebiet Hohenbuschei im Stadtteil Brackel soll schon auf dem Weg sein – und wird die Empfänger nicht gerade erfreuen.

Laut WAZ geht es in den über 220 Schreiben um Schottergärten und unzulässige Bebauung, die die Bauaufsicht in dem genannten Gebiet festgestellt hat. Im Sinne des Klimaschutzes werden die Empfänger in den Briefen aufgefordert, die versiegelten Flächen zurückzubauen. Schließlich handele es sich bei den Schottergärten um „teilweise erhebliche“ Verstöße.

Dabei sind nicht nur die Schottergärten ein Problem, sondern zum Beispiel auch Mülltonnen-Häuschen aus reinem Stein oder Aluminium. Diese müssen begrünt sein, zum Beispiel durch Rankpflanzen oder mit einer Dachbegrünung.

Dortmund: Das erwartet die Brief-Empfänger

Doch was erwartet die über 200 Empfänger des Schreibens der Stadt Dortmund? Laut WAZ kann man das nicht allgemein festlegen. Christian Schön, Pressesprecher der Stadt Dortmund, gibt an, dass die Konsequenzen von den jeweiligen Beanstandungen abhängen.

So sind auch Sanktionen in Form von Zwangsgeldern eine mögliche Maßnahme gegen einzelne Anwohner. Wie hoch diese Summe ausfällt, hängt ebenfalls vom Einzelfall ab. In jedem Fall kann der Betroffene Widerspruch einlegen – also mit dem Schreiben der Stadt Dortmund ist noch nichts verloren.

Welche Vorschriften für welche Gebäude in Dortmund gelten und wovon diese abhängen, kannst du im ganzen Artikel der WAZ lesen.