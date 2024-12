Irrer Anblick über BVB-Stadion – Dortmunder rätseln über Leuchten am Himmel

Was für ein magischer Anblick am Dienstag (17. Dezember) in Dortmund. BVB-Fans dürfte das Herz aufgegangen sein, als sie in den frühen Morgenstunden aus dem Fenster geschaut haben.

Denn im Morgengrauen erstrahlte der Himmel über der Ruhrpott-Stadt in einem zauberhaften gelben Ton. Es wirkte beinahe so, als würde ein gelber Tornado im von Wolken verhangenen Himmel über dem Signal-Iduna-Park erscheinen. Doch wie kam es zu dem Leuchtphänomen, das bis weit über die Stadtgrenzen zu sehen war?

Dortmunder rätseln über gelbes Leuchten

Es schien, als würde die gelbe Wand nach dem peinlichen BVB-Auftritt gegen die TSG Hoffenheim am letzten Spieltag noch immer kochen. Schon rund um das Spiel sorgte das Flutlicht am Sonntag (15. Dezember) für spektakuläre Bilder am Dortmunder Abendhimmel.

Am Dienstag sollte sich das Spektakel wiederholen. Doch Moment, Borussia Dortmund hat doch unter der Woche spielfrei. Viele BVB-Anhänger dürften sich deshalb gefragt haben, warum ausgerechnet an einem Dienstag Licht über dem Stadion von Borussia Dortmund ausging – und das vor allem in den Morgenstunden. Denn Spiele werden hier doch in aller Regel am Nachmittag oder in den Abendstunden angepfiffen.

Der Dortmunder Himmel ist am Morgen in ein leuchtendes Gelb getaucht. Foto: Wüllner / News4 videoline

Das steckt hinter dem gelben Leuchten über dem Signal-Iduna-Park

In diesem Fall jedoch leuchtete der Dortmunder Himmel schon um 6 Uhr in der Früh in warmen gelb. Dahinter könnte „Eins Live“ stecken. Der WDR-Radiosender veranstaltet hier am Dienstag ein Weihnachtsspiel mit Reporter Daniel Danger. Das Flutlicht sorgte dabei offenbar für die grandiosen Lichteffekte.

Das nächste Heimspiel trägt Borussia Dortmund erst im neuen Jahr aus. Am 10. Januar (20.30 Uhr) gibt sich Meister Bayer Leverkusen die Ehre im Signal-Iduna-Park. Vor der Winterpause spielt der BVB nur noch auswärts in Wolfsburg (Sonntag, 22.12./17.30 Uhr). Nach dem blutleeren Auftritt gegen Hoffenheim will der BVB unbedingt einen Dreier einfahren, um sich wieder an die Champions-League-Plätze heranzupirschen.