Dortmund: Neue Spielplätze sollen Kinder gesünder machen – Arzt ist skeptisch

Wenn wir an Kinderspielplätze denken, kommt uns neben Klettergerüsten und Rutschen vor allem eins in den Sinn: Sand. Sandkörner sind schließlich ohne Chemikalien, verdrecken die Kleidung nicht besonders und mindern bei Stürzen die Verletzungsgefahr der Kleinen. Perfekt geeignet also.

Doch es gibt seit einiger Zeit einen Trend, der weg vom Sand führt. So gibt es in Dortmund seit Oktober 2023 einen neuen Spielplatz für Kinder – statt Sand befindet sich jedoch Salz auf dem Boden verteilt. Das soll für die Kleinen gesünder sein. Doch stimmt das wirklich?

Dortmund: Kinderspielplatz aus Salz

„Salzoase“ heißt der Kinderspielplatz, der in Dortmund seit knapp sechs Monaten eröffnet hat. Hier gibt es für die Kinder ein Salzzimmer mit einem mit Salz bedeckten Boden und zahlreichen Spielmöglichkeiten. Doch wieso das Ganze? Während sich die Kinder in dem Zimmer spielen, inhalieren sie „spielerisch absolut keimfreie solehaltige Luft. Die Soleverneblung entsteht durch den speziell entwickelten Solevernebler“, erklären die Betreiber auf ihrer Website. Das wirke gesundheitsfördernd für die Kinder.

Die „Salzoase“ ist nicht der einzige Salzspielplatz in Dortmund. Auch der „Meereszauber“ bietet einen solchen Indoor-Spielplatz. „Das gesundheitsfördernde, antibakterielle Mikroklima wirkt besonders schützend und stärkend auf die Atemwege und trägt aktiv zur Heilung vieler Krankheiten und zur Stärkung des gesamten Immunsystems bei“, heißt es auf der Website. Erkältungen und andere Atemwegserkrankungen sollen bei Kindern so durch die Inhalation von Salz verbessert werden. Doch sind solche Salzspielplätze wirklich so gut?

Medizinische Wirkung?

Aussagekräftige Studien, die die Wirksamkeit von Salzspielplätzen belegen, gibt es bislang nicht. Die „Ruhr Nachrichten“ haben deshalb bei Prof. Dominik Schneider, Direktor der Dortmunder Kinderklinik, nachgefragt. Die Luft auf Spielplätzen mit Meeresklima zu vergleichen, hält er für überzogen. Auch eine medizinische Wirkung würde er einem solchen Angebot nicht zusprechen.

Über die medizinische Wirkung von Salzspielplätzen sind sich Mediziner insgesamt nicht einig. Dennoch erfreuen sich die beiden Salzspielplätze in Dortmund großer Beliebtheit und auch im Internet liest man immer wieder begeisterte Meinungen vieler Eltern.