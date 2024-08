Dortmunder SPD-Politikerin kriegt Schlag ins Gesicht – nur weil sie DAS sagt

Feiger Angriff in Dortmund! Am Samstag (17. August) wurde in Wickede eine Lokalpolitikerin geschlagen. Laut Polizei fand der miese Angriff nach dem Ende einer Veranstaltung auf dem Wickeder Hellweg/Blitzstraße in Dortmund statt.

Gegen 0.15 Uhr wurde die 19-Jährige von einem Unbekannten ins Gesicht geschlagen. Nach ihren Angaben habe sich der Täter neben sie gesetzt und gefragt, welche politische Gesinnung sie habe. Als sie mit „Links“ antwortete, schlug er ihr mit der flachen Hand ins Gesicht, beleidigte sie und floh.

Dortmunder SPD-Politikerin kriegt Schlag ins Gesicht

Bei der Politikerin handelt es sich um Michelle Gnatzy. Sie ist stellvertretende Vorsitzende der Jusos in Dortmund, also SPD-Politikerin. Durch den Angriff wurde Gnatzy leicht verletzt. Laut aktuellem Ermittlungsstand der Polizei gebe es aktuell keine Hinweise darauf, dass der Täter sie bewusst als Opfer aussuchte oder sie als SPD-Politikerin erkannte.

Die Ermittler bitten Zeugen unter 0231 132 7441 um Hinweise zum flüchtigen Täter, der als „junger Mann“ beschrieben wurde. Fast zeitgleich kam es außerhalb des Veranstaltungsbereichs auf dem Wickeder Hellweg zu einer Schlägerei zwischen zwei Gruppen.

Ein Bochumer (26) wurde dabei geschlagen, sein Handy beschädigt. Die Polizei war schnell vor Ort, beendete die Schlägerei und konnten einen jungen Dortmunder (19) als mutmaßlichen Täter ermitteln.