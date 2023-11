Dortmund: Schwerer Unfall! Auto bleibt auf dem Dach liegen

In Dortmund ereignete sich am Mittwoch, den 15. November, in den frühen Morgenstunden ein verheerender Unfall auf der Autobahn. Zwei Autos kollidierten auf der A45, wobei sich das eine Fahrzeug überschlug und schließlich auf dem Dach liegen blieb.

Dortmund: Die Unfallursache ist bislang unbekannt

Der Vorfall ereignete sich um kurz vor 5 Uhr morgens. Die Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Feuerwehr wurden alamiert und zu einem Verkehrsunfall auf der A45 in Richtung Frankfurt gerufen. Ein Peugot und ein Nissan kollidierten auf Höhe der Rastplatzes Kirchlinde und legten den gesamten Verkehr lahm. „Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Nissan und blieb auf dem Dach, auf der rechten Fahrbahn liegen“, heißt es in einer Pressemeldung der Feuerwehr Dortmund. Die Ursache für den schweren Unfall ist bislang ungeklärt.

Bereits beim Eintreffen der rund 25 Einsatzkräfte war klar, dass die Rettung aus den Autos schnell verzogen werden muss. Glücklicherweise war die 56 Jahre alte Fahrerin des auf dem Dach liegenden Pkws in guter Betreuung der Ersthelfer und war in ihrem Fahrzeug weder eingeklemmt noch eingeschlossen. Nach einer ersten Untersuchung konnte sie schließlich mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Fahrer des Peugot blieb bei dem Unfall körperlich unverletzt, allerdings verblieb er zunächst an der Unfallstelle, um sich, wie auch weitere Augenzeugen, in die Obhut der Psychosozialen Notfallversorgung zu begeben. „Während der Rettungsmaßnahmen war die Autobahn in Richtung Frankfurt in Höhe des Rastplatzes voll gesperrt, was zu langen Rückstaus führte“, heißt es in der Pressemeldung weiter. Nach knapp einer Stunde konnte die linke Fahrbahn wieder befahren werden, um den Rückstau nach und nach aufzulösen.

Die Bergung der Fahrzeuge, sowie die Klärung, wie es zu dem Unfall kommen konnte, liegt nun in der Zuständigkeit der Polizei.