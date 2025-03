Tagesschau zeigt Ekel-Schule in Dortmund – Kinder deutlich: „Habe auf jeden Fall Angst“

Es sind Bilder, die fassungslos machen!

Eigentlich sollte die Schule doch ein Ort sein, an den Kinder und Jugendliche gerne kommen, wo sie Freundschaften schließen und zum Lernen motiviert werden. Doch die ARD-Tagesschau zeigte am Sonntag (16. März) Bilder aus einer Grundschule in Dortmund, bei denen einem ganz anders wird. Vor allem dann, wenn man die erschreckend ehrlichen Worte der Schülerinnen und Schüler hört.

Tagesschau zeigt Grundschule in Dortmund

In der Pause kurz mal auf der Schultoilette die Notdurft verrichten? Für die Schüler einer Grundschule im Dortmunder Norden eine absolute Überwindung. Kein Wunder, wenn man die Bilder in der ARD-Tagesschau sieht. Pissoirs sind mit Klopapier oder sogar Tafelschwämmen aus den Klassenzimmern verstopft, einige sind randvoll gefüllt mit Wasser und Urin. Am Wasserhahn fehlt der Regler zum Aufdrehen, Händewaschen wird also schwer bis unmöglich.

Die Schüler Efehan und Ahmet halten sich bereits die Nase zu, als sie dem ARD-Team die Toilettenräume zeigen. „Ich finde es einfach nur dreckig“, meint Efehan – und er wird noch deutlicher: „Dreckig und gar nicht schön. Überall ist Kacke-Matsche.“ Auch Mitschüler Ahmet will den Toilettengang während der Schulzeit am liebsten vermeiden: „Ich versuche immer, bis Zuhause auszuhalten.“

Kinder plagen große Sorgen

Laut Tagesschau sind diese Zustände an der Dortmunder Grundschule, deren Name von der ARD nicht genannt wird, keine Neuheit – „seit Jahren“ verfalle die Einrichtung, heißt es. Und es geht nicht nur um ekelhafte Schultoiletten, sondern auch um die Sicherheit von Schülern und Lehrern. Verschimmelte Deckenverkleidungen und verrosteter Stahlbeton zwangen die Stadt Dortmund kürzlich dazu, ein Stahlgerüst auf das Schuldach zu bauen – um zu verhindern, dass die Decke einstürzt!

Einige Klassenräume sind wegen des maroden Daches sogar gesperrt. Ein Zustand, der bei den Kindern ein mehr als mulmiges Gefühl hinterlässt. „Ich hab auf jeden Fall auch Angst, dass das Dach einstürzt und ich mich verletze“, gesteht Schülerin Chiara. Ihrer Mitschülerin Feenja geht es nicht anders: „Das mit den Dingern da oben [das Stahlgerüst, Anm. d. Red.] war dumm, weil wenn es nochmal richtig schüttet, dann kann das Dach nachlassen und das auf die Kinder fallen“, sorgt sich Mitschülerin Feenja.

Den Beitrag aus der ARD-Tagesschau kannst du dir auf YouTube oder in der ARD-Mediathek ansehen.