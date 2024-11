Dortmund: Schüsse! Mann schleppt sich blutüberströmt in Tankstelle

Es ist unfassbar! Am Montagabend (18. November) flüchtete ein augenscheinlich angeschossener Mann in Dortmund in eine Tankstelle. Nun sucht die Polizei nach möglichen Tatverdächtigen.

Die Polizei Dortmund wurde, wie in einer Pressemitteilung angegeben, am Montagabend um 17.30 Uhr zu einem Einsatz in der Julius-Vogel-Straße gerufen. Hier meldeten Zeugen einen verletzten Mann, der in eine Tankstelle geflüchtet war. Offenbar hatte der 39-Jährige eine Schussverletzung.

Dortmund: Mann mit Schussverletzung rettet sich in Tankstelle

Zunächst einmal war völlig unklar, woher der Verletzte kommt. Dieser wurde durch eine Rettungswagen-Besatzung versorgt und schließlich in ein Krankenhaus gebracht. Glücklicherweise bestand nach Angaben der Polizei keine Lebensgefahr für den Verletzten. Anschließend fahndete die Polizei in Dortmund mit zahlreichen Streifenwagen und mehreren Beamten, die zu Fuß unterwegs waren, nach den Tätern.

Zeugen sagten aus, dass sie Schüsse in der Umgebung gehört hatten. Daher geht die Polizei Dortmund „derzeit von dem Strafbestand einer gefährlichen Körperverletzung aus“, wie es in der Mitteilung heißt. Nähere Informationen liegen offenbar noch nicht vor.

Da die Ermittlungen noch am Anfang stehen, sucht die Polizei Dortmund weiterhin Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Informationen zu möglichen Tätern geben können. Auch die Hintergründe der Tat sind derzeit noch nicht geklärt.