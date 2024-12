Dortmund: Streit endet an Heiligabend blutig! Mann lebensgefährlich verletzt

Blutige Szenen an Heiligabend in Dortmund!

Ein Streit ist in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Grunewald in Dortmund-Scharnhorst derart eskaliert, das ein Mann am Ende notoperiert werden musste. Was genau los war? Das erfährst du hier.

Dortmund: Heiligabend nimmt blutiges Ende

Besinnlich war dieser Heiligabend für zwei Männer in Dortmund-Scharnhorst wahrlich nicht. Im Gegenteil. Ein 53-Jähriger und ein 54-Jähriger haben sich heftig gestritten. Und das nicht nur verbal.

Wie die Polizei auf Nachfrage von DER WESTEN bestätigt, soll der 53-Jährige den 54-Jährigen im Verlauf des Streits erst gewürgt und schließlich ein Messer gezückt haben. Mit dem Messer soll er sowohl in den Bauchraum als auch an die Innenseite eines Oberschenkels gestochen haben – und den 54-Jährigen dadurch lebensgefährlich verletzt haben. Ohne Not-Operation, sagt die Polizei, hätte es auch sein können, dass der Mann stirbt.

Dass er jetzt außer Lebensgefahr ist, konnte die Polizei gegenüber DER WESTEN noch nicht bestätigen. Das müsste der Lauf der Zeit zeigen, heißt es. Der Tatverdächtige hingegen sitzt nun in Polizei-Gewahrsam. Einen politischen Hintergrund oder ähnliches könne die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt ausschließen. Fakt sei hingegen, dass Alkohol eine Rolle gespielt haben soll.