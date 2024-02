Verwahrloste Hunde in Dortmund gerettet – unglaublich, wie sie jetzt aussehen

Dieser Hunde-Einsatz in Dortmund wird bei den Tierschützern aus NRW sicherlich noch lange im Hinterkopf bleiben. Am 8. Februar hat die Tierschutzorganisation „Arche 90“ mehrere verwahrloste Hunde aus der Wohnung eines jungen Pärchens in Dortmund befreien müssen. Der Zustand der Hunde machte unglaublich wütend: Das Geschirr eines Vierbeiners war bereits in seine Haut eingewachsen. Per OP musste es herausgeschnitten werden.

Dabei waren die Tierschützer zuvor schon einmal in dieser Wohnung und haben einen Pomeranian sichergestellt, dessen Fell komplett verfilzt war. Insgesamt drei verwahrloste Hunde wurden aus der Wohnung gerettet. Mehr über diesen schockierenden Rettungseinsatz kannst du in diesem Artikel nachlesen. Nun gibt es neue Bilder der geretteten Tiere.

Dortmund: SO sehen die geretteten Tiere heute aus

Es ist herzergreifend, dass eine solch schreckliche Geschichte nun doch ein Happy End gefunden hat. Die Tierschutzorganisation „Arche 90“ teilt auf Facebook Fotos der drei geretteten Vierbeiner und schreibt einen hoffnungsmachenden Text. „Die drei stark vernachlässigten Hunde aus unserem letzten Bericht erholen sich dank medizinischer Versorgung und ganz viel Liebe überraschend schnell von ihren Strapazen“, berichten sie überglücklich.

Der kleine Chihuahua, dessen Geschirr per Not-OP aus seiner Haut geschnitten werden musste, kann sich mittlerweile ohne Schmerzen bewegen. Bis auf zwei kleine Narben erinnert nichts mehr an die Höllenqualen, die er erleiden musste. Der süße Pomeranian, dessen Fell abrasiert werden musste, da es so verfilzt war, trägt jetzt einen schicken Pullover. Das Fell wird nach und nach wieder nachwachsen. Die Dritte im Bunde, eine Mops-Hündin, litt bei der Rettung unter riesigen Blasensteinen und verwachsenen Krallen. Mittlerweile ist auch sie wieder fit auf den Beinen.

„Klasse Tierschutz Arbeit“

Das Leid, das viele Hunde nicht nur in Dortmund, sondern ganz Deutschland erleiden müssen, ist nach wie vor riesig. Geschichten wie diese machen deutlich, wie wichtig die Arbeit von Tierschutzorganisationen ist. Auch in den Kommentaren unter dem Beitrag auf Facebook bedanken sich viele herzlich. „Wunderbar und klasse Tierschutzarbeit, ohne die sich alle drei nicht so schnell erholt hätten“, bringt es eine Userin auf den Punkt.

Dennoch stand die Tierschutzorganisation bei der Rettung der Tiere vor einigen altbekannten Herausforderungen. Sie suchen immer wieder nach Pflegestellen, die die Hunde vorübergehend aufnehmen, bis ein endgültiger Besitzer gefunden ist. Doch leider gibt es nicht genügend Pflegestellen. „Wenn ihr euch als Pflegestelle zur Verfügung stellen möchtet, schreibt bitte eine Mail mit dem Betreff „Bewerbung als Pflegestelle“ an die E-Mail-Adresse info@arche90.de“, wünschen sie sich daher. Kosten werden dabei immer komplett übernommen.