Dortmund bekommt neues Restaurant direkt am „U“ – ein Angebot passt eher nach Düsseldorf

Saftiges Steak, saftige Preise! Passt dieses Restaurant zur Arbeiterstadt Dortmund?

Das Angebot auf der Speisekarte liest sich teilweise eher wie ein Angebot fürs feine Düsseldorf. Früher Bier, Kohle und Stahl, heute immer noch eine Arbeitslosenquote von 11,6 Prozent – und dann so ein dekadentes Menü im Angebot?

+++ Auch spannend für dich: Weihnachtsmarkt Dortmund: Anwohner wettern gegen dreiste Besucher – „Wollen euch da nicht!“ +++

Die Rede ist von einem neuen Lokal, das noch im Dezember direkt am Dortmunder „U“ öffnen soll.

Menü für 230 Euro auf der Speisekarte

Koch Erkan Com eröffnet das „BeyMen“ direkt im Zentrum von Dortmund. Eine Besonderheit auf dem Entwurf der Speisekarte: Zwei Varianten von Goldsteaks zum Preis von 80 bzw. sogar schwindelerregenden 230 Euro! Das Fleisch wird mit Blattgold überzogen sein, daher der Preis.

+++ Interessant: Dortmund: Anwohner erhalten Post von der Stadt – der Inhalt ist ernst +++

Passt das zum Image von Dortmund? Com erklärt: „Wir sind mehr als ein klassisches Steakhaus“. Aber es werde auch Angebote für den kleineren Geldbeutel und die breite Masse geben Beispielsweise einen 100-Gramm-Burger mit Pommes für faire 10 Euro.

+++ Furchtbar: Blutige Familientat in der Dortmunder Nordstadt – Sohn tötet eigene Mutter +++

Neues Restaurant in Dortmund will alle Zielgruppen ansprechen

„Wir haben hier die Berufsschule in der Nähe und ich möchte, dass sich auch die Schüler leisten können“, erklärt der Betriebsleiter im Gespräch mit den „Ruhr Nachrichten“. Man wolle nicht nur eine bestimmte Klientel ansprechen.

Mehr Themen für dich:

Die Kette „BeyMen“ gibt es bereits in den Niederlanden und Marokko, allein in Amsterdam gibt es drei Lokale. Nun ist eine Expansion in Deutschland geplant. Dortmund soll der Anfang sein, wobei jedes Lokal seinen eigenen Stil und seine eigene Karte hat.