Dortmund: Blutige Familientat in der Nordstadt – Sohn tötet eigene Mutter

Tödliches Familiendrama in Dortmund! Ein 35-jähriger Mann soll seine eigene Mutter getötet haben.

In einem Mehrfamilienhaus an der Evinger Straße stach der Sohn mit einem Messer auf die 63-Jährige ein.

Dortmund: Sohn ersticht eigene Mutter

Gegen 19.10 Uhr am Dienstagabend (12. Dezember) erhielt die Polizei Dortmund Meldung von einem Tötungsdelikt in Dortmund-Eving. Auf der Evinger Straße war es in einem Mehrfamilienhaus zu einer Messerattacke gekommen.

Auch interessant: Dortmund: Anwohner erhalten Post von der Stadt – der Inhalt ist ernst

Ein 35-jähriger Mann soll mehrfach mit einem Messer auf seine 63-jährige Mutter eingestochen haben. Sie starb an den Verletzungen.

Polizei nimmt Sohn fest

Die Polizei konnte den 35-Jährigen noch am Abend festnehmen und will am heutigen Mittwoch (13. Dezember) dem zuständigen Haftrichter vorstellen, heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme mit der Staatsanwaltschaft Dortmund.

Mehr News:

Es ist nicht die einzige blutige Tat, die sich in den vergangenen Tagen in der Nordstadt abgespielt hat. Erst am Montag (11. Dezember) hatte erneut ein Messerstecher zugeschlagen. Allerdings tötete er sein Opfer nicht. >>Hier mehr zu dem Fall in unserem Artikel.