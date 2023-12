Dortmund: Wieder blutige Messerattacke – hat der Serientäter erneut zugeschlagen?

In Dortmund ist es am Montag (11. Dezember) erneut zu einer blutigen Messerattacke gekommen. Einmal mehr wurde ein Mann von einem bisher unbekannten Täter attackiert und niedergestochen.

Die große Frage, die sich sicherlich viele Menschen in Dortmund stellen, ist, ob der mutmaßliche Serientäter wieder zugeschlagen hat. Zuletzt waren in der Dortmunder Nordstadt drei Männer niedergestochen worden. Der jetzige Tatort befindet sich jedoch nicht in der Nordstadt, sondern in der City – etwa einen Kilometer von dem ersten Ort des ersten Messerangriffs entfernt.

Dortmund: Erneut Messerattacke auf jungen Mann

Wieder gab es in Dortmund eine Messer-Attacke, wieder wurde dabei ein junger Mann verletzt. Am Montag (11. Dezember) ging gegen 21.45 Uhr ein Notruf bei der Rettungsleitstelle ein. Am Ort des Geschehens an der Haltestelle Stadtgarten fanden die Einsatzkräfte einen blutenden 21-Jährigen. Ihm soll mit einem Messer in den Bauch gestochen worden sein.

Das Opfer wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. „Derzeit besteht wohl keine akute Lebensgefahr“, wird ein Polizeisprecher von der „Bild“ zitiert. Nach der Tat flüchtete der Täter und konnte auch durch eine zeitnahe Fahndung im Nahbereich vorerst nicht gestellt werden.

Dortmund: Hat der Serientäter erneut zugeschlagen?

Bei der Nachricht einer neuen Messerattacke in Dortmund stellt sich umgehend die Frage, ob der mutmaßliche Serientäter wieder zugeschlagen hat. In der Dortmunder Nordstadt hatte es in jüngerer Vergangenheit Messerattacken auf drei Männer (43,41, 18) gegeben (hier mehr zu dem Thema). Doch bei der Messerattacke vom Montag soll es sich wohl nicht um den Serientäter handeln. Vielmehr soll es in der Innenstadt einen Streit zwischen zwei sich bekannten Männern gegeben haben, bei dem ein Mann den anderen mit Messerstichen verletzte.

Der Tatort wurde von der Polizei abgesperrt und suchte nach Spuren. Wer Hinweise zu der Tat hat, kann sich unter (0231) 1327441 an die Polizei Dortmund wenden. (mit dpa)