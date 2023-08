Dortmund: Neues Restaurant in der City – DAS gab es noch nie

Ein großer Schritt für Dortmund und Umgebung: Ein neues Restaurant eröffnet in Alperbeck in einem alten Fachwerkhaus und bringt Nordsee-Feeling in die Stadt.

+++ Dortmund: Restaurant schließt seine Türen für immer – „Es hat leider nicht geklappt“ +++

Die friesischen Inseln der Nordsee sind ein beliebtes Urlaubsziel der Deutschen. Insbesondere die Insel Sylt hat es einigen angetan. Das neue Restaurant „Rodenberg 1770“ in Dortmund Alperbeck bringt das Gefühl der frischen Meeresluft in die Stadt.

Neues Restaurant bringt Sylt-Feeling nach Dortmund

Sylt-Feeling im Ruhrgebiet? Gar kein Problem! Das „Rodenberg 1770“ bringt die kulinarischen Spezialitäten der nordfriesischen Urlaubsinsel direkt nach Dortmund. Das neue Restaurant bietet neben frischem Fisch auch weitere friesische Traditionen an. Neben Fisch, Schalen- und Krustentieren, darf auch Chablis-Wein und Champagner nicht fehlen. Doch auch tagsüber werden die Besucher versorgt. Ob mittags zum späten Frühstück, Nachmittags zum Kaffee und Kuchen, oder nur für ein Eis auf die Hand, im „Rodenberg 1770“ kommt jeder auf seine Kosten.

Das Fischrestaurant mit integriertem Café und Gelateria soll künftig vielen Nordsee-Liebhabern Platz bieten. Das Lokal erstreckt sich über zwei Etagen. An sonnigen Tagen steht eine Terrasse zur Verfügung und wenn es mal regnet, können die Besucher auf den Wintergarten ausweichen. Knapp 160 Gäste finden künftig in dem neuen Restaurant Platz.

Dortmund: Der Name „Rodenberg 1770“ kommt nicht von ungefähr

„Der neue kulinarische Hotspot für das Revier“, so beschreiben die Inhaber den neuen Gastronomiebetrieb auf ihrer Website. Ein Immobilienunternehmen arbeitet seit einigen Jahren an der Renovierung des alten Fachwerkhauses. Am 1. November 2023 soll es dann endlich soweit fertig sein, dass es seine Türen für die Gäste öffnen kann.

Weitere Themen:

Das Fischrestaurant heißt nicht ohne Grund „Rodenberg 1770“. Das denkmalgeschützte Gebäude, in das das Lokal nun einzieht, stammt aus dem Jahr 1770 und befindet sich in Dortmund Alperbeck ganz in der Nähe des Wasserschlosses Haus Rodenberg.