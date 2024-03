Dortmund: Streit an Haltestelle eskaliert! ++ Polizei im Großeinsatz ++ Festnahmen!

In der Dortmunder City sollen nach ersten Informationen, die DER WESTEN vorliegen, am Montagmittag (11. März) zwei Gruppen an einer U-Bahn-Haltestelle in Streit geraten sein. Dieser sei plötzlich völlig aus dem Ruder gelaufen.

Passanten hatten die Polizei verständigt, die mit einem Großaufgebot anrückte. Auch ein Rettungswagen und ein Notarzt sollen hinzugerufen worden sein. Wie eine Sprecherin der Polizei Dortmund auf Nachfrage angibt, soll bei der Auseinandersetzung mindestens eine Person verletzt worden sein. Wie schwer, könne derzeit noch nicht mitgeteilt werden.

Dortmund: Polizei ermittelt

Infolge soll es zu mehreren Festnahmen gekommen sein. Über weitere Hintergründe des Vorfalls kann die Polizei Dortmund derzeit noch keine Auskunft geben. Laut Informationen dieser Redaktion könnte bei dem Streit ein Messer im Spiel gewesen sein.

Die beiden Gruppen seien gegen 13 Uhr am U-Bahnhof Reinoldikirche in der Dortmunder Innenstadt aneinandergeraten. Ob dieser derzeit noch abgesperrt ist, konnte die Polizei auf Nachfrage nicht mitteilen. Die Ermittlungen dauern an.

Wir berichten weiter.