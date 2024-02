Dortmunder Polizei greift drastisch durch – gravierende Änderung für Autofahrer

„Keine Toleranz für Raser“ heißt ein drastischer Wahlspruch der Polizei Dortmund. Trotzdem kündigte sie tagtäglich an, wo geblitzt wird. Doch das ist nun vorbei.

Schluss mit Vorwarnungen – jetzt wird gnadenlos geblitzt. In Dortmund werden Geschwindigkeitsmessungen nicht mehr angekündigt.

Dortmund: Polizei beendet Blitzer-Verkündung

Wer zu schnell fährt und geblitzt wird, ist selbst schuld. Doch häufig gibt es einen einfachen Weg, dem Knöllchen zu entkommen. Mobile Geschwindigkeitsmessungen werden in den meisten Städten vorab angekündigt. Ein Blick auf die Meldungen der örtlichen Polizei oder in die sozialen Netzwerke und man weiß Bescheid, wo man sich mal kurz an die Regeln halten muss.

In Dortmund ist das ab jetzt anders. Nachdem die Blitzer-Meldungen auf Facebook & Co. immer wieder zu regen Diskussionen um Sinn und Unsinn dieser Vorwarnungen geführt haben, ist damit nun Schluss. Ab Donnerstag (15. Februar), so verkündet die Behörde, wird nicht mehr vorgewarnt – denn „nach wie vor zählt nicht angepasstes Tempo auf den Autobahnen, Bundes-, Land- und Stadtstraßen zu den häufigsten auch tödlich wirkenden Unfallursachen“.

Keine Blitzer-Meldungen mehr in Dortmund

Die tägliche Meldung um 5.30 Uhr über die Standorte der Radar-Messungen sind Geschichte. „Die Tempo-Kontrollen setzt die Polizei in Dortmund und Lünen jedoch uneingeschränkt fort – Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer müssen jederzeit und an jedem Ort mit nicht vorhersehbaren Kontrollen rechnen“, erklärt die Polizei Dortmund.

„Verkehrsunfälle mit Schwerverletzen und Getöteten zu verhindern ist das oberste Ziel der Polizei“, so die Behörde. Statt der täglichen Blitzer-Meldungen setzt die Polizei jetzt vermehrt auf Verkehrsunfall-Prävention.