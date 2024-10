Dortmund: Streit an roter Ampel eskaliert – Mann werden beide Beine gebrochen

Man kennt es: Am Steuer kochen die Emotionen gerne mal hoch. Doch das ist keine Ausrede für das, was in der Nacht auf Samstag (26. Oktober) in Dortmund passierte.

Denn auf dem Ostwall in Dortmund kam es gegen 3.51 Uhr zu einem Streit zwischen zwei Autofahrern an einer roten Ampel – nachdem am Ende ein Mann mit zwei gebrochenen Beinen ins Krankenhaus musste. Was war hier bitte geschehen?

Dortmund: Streit an Ampel eskaliert

Worüber genau die beiden Autofahrer, die hintereinander vor der roten Ampel zum Stehen kamen, stritten, ist noch nicht bekannt. Aber offenbar war es eine derart hitzige Auseinandersetzung, dass der Fahrer des vorderen Autos ausstieg, um sich persönlich mit seinem Kontrahenten anzulegen.

Doch anstatt sich darauf einzulassen, trat der Fahrer des hinteren Autos wohl aufs Gas – und klemmte sein Gegenüber zwischen den beiden Autos ein. „Dem Geschädigten wurden dabei beide Beine gebrochen“, erfuhren die „Ruhrnachrichten“ von einem Sprecher der Polizei-Leitstelle. Der Mann musste sofort ins Krankenhaus gebracht werden, Lebensgefahr bestand jedoch nicht.

Ermittlungen dauern an

Jetzt müssen die Ermittler klären, ob der Fahrer des hinteren Autos absichtlich aufs Gas trat, und die schwere Verletzung des anderen Mannes dabei in Kauf nahm – oder ob es sich um einen unabsichtlichen Unfall handelte.