Dortmund: Geheimtipps! Hier zahlst du keinen Cent Parkgebühren

Kostenloses Parken in der Dortmunder Innenstadt scheint schwierig, es gibt jedoch einige kostenlose Parkmöglichkeiten, die genauer betrachtet werden können.

An einigen Orten innerhalb und am Rand der Stadt sind noch kostenlose Stellflächen verfügbar. Wichtig ist es jedoch, sich dabei an die örtlichen Regeln zu halten.

Gratis-Parkplätze in Dortmunds zentrale Lage

Der Parkplatz am Westpark in Dortmund (Rittershausstraße 40) liegt 1,1 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt und ist kostenfrei nutzbar. Ein Spaziergang in das Zentrum dauert etwa 15 Minuten. Auch am Freizeitzentrum West (Übelgönne) gibt es kostenlose Parkplätze, allerdings ist ein Teil dieser Fläche gebührenpflichtig.

Am Dietrich-Keuning-Haus (Zimmermannstraße) bietet sich eine weitere Möglichkeit. Dort kann mit Parkscheibe für zwei Stunden gratis geparkt werden. Entlang der Priorstraße gibt es laut „Ruhr24“ zusätzlich einige dauerhaft gebührenfreie Stellflächen, die näher zum Stadtzentrum liegen.

Parken in Straßen und Randgebieten Dortmunds

Wer etwas mehr Zeit hat, kann am Rand der Dortmunder Innenstadt nach kostenlosen Parkmöglichkeiten suchen. Wohnviertel wie das Kreuzviertel oder das Unionviertel bieten solche Optionen. Auch rund um den Hauptbahnhof, in der Nordstadt oder dem Kaiserstraßenviertel sind Gratis-Parkplätze zu finden. Hier benötigt man jedoch Geduld.

Allerdings sieht Dortmund vor, viele dieser Randbereiche zukünftig in Bewohnerparkzonen umzuwandeln. Bereits jetzt geschieht dies in einigen Gegenden, wie etwa an der Hainallee (>> HIER gibts weitere Infos)

Ziel ist es, Parksuchverkehr zu reduzieren und den Bewohnern mehr Raum zu geben. Für externe Besucher werden diese Bereiche damit weniger zugänglich.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.