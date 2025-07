Freibad in Dortmund unter den Schönsten in ganz NRW – warst du schon mal dort?

Die eine Hitzewelle ist gerade vorbei, die nächste schon in Sicht. Freibad-Fans können sich also schon mal Gedanken machen, wo sie sich als Nächstes ins kühle Nass stürzen wollen. Wasserratten aus dem Ruhrgebiet müssen dabei nicht weit schauen – in Dortmund finden sie ein besonders schönes Fleckchen. Warst du vielleicht sogar schon mal dort?

Das Freibad im Revierpark Wischlingen zählt laut ADAC zu den beeindruckendsten Freibädern in NRW. Mit seinem außergewöhnlichen Konzept – rund 300 Tonnen aufgeschüttetem Sand am Wellenbecken – bietet es echtes Urlaubsflair und Strandatmosphäre.

ADAC zählt Freibad in Dortmund zu den Schönsten in NRW

Während das Dortmunder Freibad Hardenberg in Dortmund dieses Jahr geschlossen bleibt, wie „Ruhr24“ berichtet, setzt das Freibad Wischlingen auf eine vielseitige Sprunglandschaft. Vom Ein-Meter-Brett bis zum fünf Meter hohen Sprungturm kommt hier niemand zu kurz.

Auch Familien finden im Freibad Wischlingen in Dortmund ein Paradies. Die Jüngsten planschen im sicheren Nichtschwimmerbereich des Solegartens, während eine breite Wasserrutsche erste Rutschabenteuer verspricht. Zusätzlich sorgen Wasserspritzkanonen für jede Menge Spielspaß.

Rutschen, Sprungturm, Liegewiese

Die weitläufige Liegewiese im Dortmunder Freibad Wischlingen bietet Platz für alle Besucher. Familien genießen Picknicks, Sonnenbäder oder die schattigen Plätze. Das Freibad öffnet in der Saison täglich von 9 bis 19.30 Uhr.

Laut ADAC hat Dortmund mit dem Revierpark Wischlingen seinen Platz in der Liga der Top-Freibäder NRWs sicher. Während Bonn mit dem Panoramabad und Emmerich mit der „Black Hole“-Rutsche faszinieren, punktet das Waldfreibad Gudenhagen mit Naturidylle und das Biberbad in Rüthen mit Strandkörben. Doch das Freibad Wischlingen überzeugt mit seiner Familienfreundlichkeit und dem einzigartigen Strand-Konzept.

