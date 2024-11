Wirbel in Dortmund: Könnte der BVB den neuen Bürgermeister stellen?

Die Wahl des Oberbürgermeisters in Dortmund steht derzeit in aller Munde. Nun scheint es so, als ob sich Grüne und CDU in ihrer Wahl für einen gemeinsamen Oberbürgermeister Kandidaten so langsam annähern würden – und der ist überraschenderweise Mitarbeiter bei Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund.

Nach den vergangenen Mutmaßungen, dass die CDU und die Grünen sich bei der Kandidatensuche zur Oberbürgermeisterwahl in Dortmund wohl nicht einig werden, kommt es zu einer überraschenden Wendung. Die Hintergründe dafür seien jedoch unklar, wie die „Ruhrnachrichten“ berichten. Trotzdem könnte er bald ganz oben auf der Kandidatenliste stehen.

Dortmund: BVB-Mitarbeiter als OB-Kandidat?

Die Rede ist von Jan-Henrik Gruszecki. Er ist Leiter der Stabstelle „Strategie & Kultur“ beim BVB. Der 40-Jährige wurde von den Grünen ins Feld geführt, woraufhin sein Name in den Fluren des Rathauses längst bekannt wurde. Katrin Lögering, die Sprecherin der Grünen-Ratsfraktion äußert sich jedoch nicht zum Kandidaten oder weiteren Vorgängen und Hintergründen.

So hält auch der CDU-Parteichef Sascha Mader dicht: „Ich kommentiere keine Namen“, sagt er gegenüber der „ruhrnachrichten“. Trotzdem verrät er, dass die CDU mit den Grünen versucht habe, einen gemeinsamen Kandidaten zu finden. Außerdem betont Mader, dass „das gegenseitige Vertrauen während des Findungsprozesses gewachsen“ sei. Bis zum 07. Dezember müssen die Kandidaten für die Wahl des Oberbürgermeisters in Dortmund nominiert werden.

Gruszecki war „BVB-Ultra“

Informationen zur Parteizugehörigkeit von Gruszecki sind bislang nicht bekannt. Trotzdem ist der Dortmunder kein Unbekannter. Früher verhalf der BVB-Fan der Fan-Bewegung in Deutschland zu einer mächtigen Stimme – und das als kritischer „BVB-Ultra“.

Auch die Stadtverwaltung hat den mutmaßlichen Kandidaten bereits auf dem Schirm: Gruszecki gründete mit Partnern die „Borsigplatz Development GmbH“ und versucht seither, das Borsigplatz-Viertel aufzuwerten. Außerdem ist er Initiator zweier Filme und hat bereits Bücher geschrieben. So machte Gruszecki schon über die Grenzen von Dortmund hinaus von sich reden.