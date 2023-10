Dortmund: Brandserie hält Nordstadt in Atem – jetzt warnt die Polizei

Was ist los in der Dortmunder Nordstadt? In den letzten Monaten wurde der Stadtteil besonders häufig von Bränden heimgesucht. In den vergangenen Tagen gab es nun eine besorgniserregende Entwicklung. Kann das noch Zufall sein oder treibt ein Feuerteufel sein Unwesen?

In der Nacht von Sonntag (29. Oktober) auf Montag ist es wieder passiert: Ein Feuer in der Schillerstraße in der Nordstadt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Brandserie in Dortmund: Die Chronologie der Brände

Nach Angaben der „WAZ“ begann alles bereits im Juli, als eine Dachgeschosswohnung in der Schillerstraße 55 komplett ausbrannte. In einer Abstellkammer im zweiten Stock des Hauses war der Ursprung des Feuers. Die Polizei war sich schnell sicher: fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung. Nur zwei Monate später, 30 Hausnummern weiter links: Ein Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses geriet in Brand. Auch hier war sich die Polizei sicher, dass das Feuer nicht ohne Fremdeinwirkung ausgebrochen war. Nur wenige Tage später brannte in der Schillerstraße 50 ein Auto. Zwar wurden keine Häuser in Mitleidenschaft gezogen, doch auch hier ging die Polizei von Brandstiftung aus.

Am Wochenende überschlugen sich jetzt die. Gleich vier Brände waren in der Umgebung der Unglücksstraße zu verzeichnen. Zuerst einer am Freitag (27.10.) an der Ecke zur Schützenstraße. Der Brandverlauf war ähnlich wie im Juli, denn auch hier ging das Feuer von einem Abstellraum aus. Die Bewohner hatten keine 48 Stunden Ruhe, bis es am Sonntagabend gleich zwei mal in der nördlichen Innenstadt brannte: In einem Treppenhaus in der Goethestraße, unweit der Schillerstraße, gerieten Gegenstände in Brand. Nach ersten Maßnahmen der Bewohner übernahm die Dortmunder Feuerwehr den Einsatz.

Nur drei Stunden später: Erneuter Brand in der Schillerstraße

Keine drei Stunden nach dem ersten Brand am Sonntagabend kam die nächste Schreckensmeldung: Feuer im Hausflur eines Mehrfamilienhauses. Gegen 23.20 Uhr wurde die Dortmunder Feuerwehr alarmiert. Was sie dort sahen, war ein Spiegelbild der letzten Monate in der Schillerstraße.

Einsatzkräfte der Feuerwache 1 (Stadtmitte), der Feuerwache 2 (Eving) sowie des Löschzuges 29 der Freiwilligen Feuerwehr (Deusen) rückten Sonntagabend zu dem Wohnungsbrand in der Nordstadt in Dortmund an. Foto: Wüllner / news 4 Video-Line TV

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich noch vier Personen in ihrer verrauchten Wohnung. Sofort wurde die Drehleiter ausgefahren, um die Bewohner zu retten. Ein Ehepaar (66 und 67 Jahre) musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Dortmunder Krankenhaus eingeliefert werden. Der Brand wurde schließlich gelöscht, das Haus allerdings übergangsweise für unbewohnbar erklärt.

Jetzt warnt die Polizei Dortmund

Jetzt richtete sich die Polizei mit einem wichtigen Appell an die Bewohner der Nordstadt: „Schließen Sie Ihre Haustüren!“ Die Beamten bitten wegen der Brand-Serie insbesondere in den Abend- und Nachtstunden um erhöhte Aufmerksamkeit. Die Haustür bei Mehrfamilienhäusern sollte immer fest verschlossen sein.

Auch bei dem zweiten Brand am Sonntagabend geht die Polizei von Brandstiftung aus und sucht daher noch weiterhin Zeugen. Ob die Brände miteinander in Verbindung stehen, ist noch unklar. Die Polizei Dortmund bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0231/ 132 – 7441.