Dortmund: Arbeiter erleidet Stromschlag auf Tankstellen-Dach – Lebensgefahr!

Er wollte Arbeiten auf dem Tankstellen-Dach durchführen – jetzt kämpft er um sein Leben! Am Mittwochabend (22. Mai) erlitt ein Klimatechniker auf einem Dach einer Shell-Tankstelle in Dortmund einen schweren Stromschlag.

Der elektrische Stoß war so stark, dass der Mann sofort bewusstlos zusammengebrochen ist. Sein Kollege musste alles mitansehen, er gab sofort den Tankstellen-Mitarbeitern Bescheid, die wiederum die Feuerwehr Dortmund alarmieren.

Dortmund: Arbeiter erleidet Stromschlag auf Tankstellen-Dach

Geistesgegenwärtig schalteten sie dann gemeinsam an der Schützenstraße den Strom ab. Der Verkaufsraum und die Außenbeleuchtung verdunkelten sich, auch die Zapfsäulen waren nicht mehr nutzbar.

Dortmund: Ein Klimatechniker erlitt auf einem Tankstellen-Dach einen schweren Stromschlag. Die Ursache ist unklar. Foto: Dortmund: Ein Klimatechniker erlitt auf einem Tankstellen-Dach einen schweren Stromschlag. Die Ursache ist unklar.

Ein Notarzt und Rettungskräfte rückten sofort an, versorgten den Arbeiter. Mit einem speziellen Korb wurde der Mann per Drehleiter auf den Boden geholt, kam mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus. Er schwebt noch immer in Lebensgefahr.

Mehr News:

Sein Kollege sowie Angestellte erleiden schwere Schocks, müssen von Seelsorgern betreut werden. Die Polizei ermittelt jetzt, wie es überhaupt zum Unfall kommen konnte.