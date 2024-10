Dortmund: Irre Szenen im Stadtgarten – Passanten bleiben wie angewurzelt stehen

Lustig oder einfach nur ein schlechter Scherz? Am Samstagabend (12. Oktober) kam es in Dortmund zu einer unfreiwilligen Schaum-Party. Unbekannte kippten offenbar am späten Nachmittag mehrere Flaschen Spülmittel in den Gauklerbrunnen im Stadtgarten von Dortmund.

Der Brunnen ist bis zu 30 Meter lang und zwölf Meter breit, auch über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Und all das sollte die irre Schaumbildung in Dortmund begünstigen…

Dortmund: Irre Szenen im Stadtgarten

Das Wasser plätschert aus einem vier Meter höheren Becken über eine Verbindungsstrecke in ein großes Becken herab, in welchem Figuren von Gauklern quasi mit Wasser spucken – viel Bewegung also.

Es bildeten sich so große Mengen an Schaum, dass riesige Schaumbälle vom Wind angehoben und viele Meter durch den Stadtgarten und sogar die dortige U-Bahn-Station herum geweht wurden.

In Dortmund kam es zu einer unfreiwilligen Schaum-Party. Foto: Wüllner / News 4 Video-Line TV

Viele Passanten blieben wegen des „schaurig-schönen“ Spektakels stehen, zückten die Smartphones, machten Fotos und Videos und griffen in den Schaum hinein. Dass dahinter aber miese Strolche stecken, war schnell klar.

Mehr News:

Denn am oberen Teil des Brunnens lag Müll, auf einem Rasen dann auch noch Flaschen von Geschirrspülmittel. Was auf den oder die Verursacher zukommt, ist noch nicht abzuschätzen. Klar ist aber, dass die Reinigung sicherlich aufwendig sein wird – und teuer.