Dortmund: Beliebtes Event abgeblasen – Veranstalter muss die Reißleine ziehen

Paukenschlag in Dortmund! Der Ramadan läuft noch bis 9. April, und eigentlich war während des Fastenmonats auch das „Festi Ramazani“ fester Bestandteil in Dortmund. Dort konnte man während des Heiligen Monats gut essen, hier und da Dinge einkaufen und einfach eine gute Zeit haben. Bis jetzt!

Denn in diesem Jahr fällt das beliebte Event aus Dortmund ersatzlos aus! Und das, obwohl es seit 2012 fast jährlich stattfindet. Das bestätigte „Festi Ramazani“-Veranstalterin Jasmin Sahin gegenüber „Ruhr Nachrichten“.

Dortmund: Beliebtes Event abgeblasen

Ursprünglich war angedacht, dass das Fest zunächst verkleinert, konkret drei Tage lang stattfindet. Weil das Fest aber auch international so beliebt sei, seien zahlreiche Anmeldungen von Personen eingegangen, die direkt mit Fernbussen anreisen wollten, erklärt Sahin.

Die Veranstalterin zu „Ruhr Nachrichten“: „Das Sicherheitskonzept war aber für viel weniger Menschen ausgelegt. Das kann ich nicht in Kauf nehmen“. Deshalb habe sie sich dazu entschlossen, in diesem Jahr komplett auf das große Fest zu verzichten.

Veranstalter muss die Reißleine ziehen

Ursprünglich hatte sie noch gehofft, die kleinere Veranstaltung umzusetzen. So gab es das „Festi Ramazani“ 2023 auch in Freiburg und in Den Bosch (Niederlande). 2024 soll es auch in Linz (Österreich) stattfinden.

Immerhin soll das Fest 2025 stattfinden – und zwar in „altem“ Glanz. Sahin verspricht: „Es wird wieder das alte ‚Festi Ramazani'“. Das Fest soll sich dann über 14 oder 16 Tage ziehen – sonst lief es fast über den gesamten Fastenmonat…