Dortmund: Nach Absage von „Festi Ramazani“ – jetzt herrscht auch 2025 Gewissheit

Bittere Kunde für Dortmund! Vom 28. Februar bis zum 30. März läuft der Ramadan, und in der Vergangenheit war während des islamischen Fastenmonats auch das „Festi Ramazani“ fester und beliebter Bestandteil in Dortmund. Dort konnte man während des Heiligen Monats hervorragend essen, trödeln, hier und da Dinge einkaufen und die Abende wunderbar ausklingeln lassen.

Doch schon 2024 fiel das beliebte Event aus Dortmund ersatzlos aus. Und das, obwohl es seit 2012 nahezu jährlich stattfand. Damals führte Veranstalterin Jasmin Sahin ein mangelhaftes Sicherheitskonzept als Grund an. Und auch 2025 schauen nicht nur Muslime in Dortmund in die Röhre…

Dortmund: Nach Absage von „Festi Ramazani“ – jetzt herrscht Gewissheit

2024 gab es noch Licht am Ende des Tunnels – das Fest sollte verkleinert und lediglich drei statt 30 Tage lang stattfinden. Weil das Fest aber auch international so beliebt sei, seien zahlreiche Anmeldungen von Personen eingegangen, die direkt mit Fernbussen anreisen wollten, erklärte Sahin seinerzeit.

Die Veranstalterin: „Das Sicherheitskonzept war aber für viel weniger Menschen ausgelegt. Das kann ich nicht in Kauf nehmen“. Deshalb sagte sie das Festival komplett ab. Und entgegen jeder Hoffnung findet das Festival wohl auch 2025 nicht statt. Für DER WESTEN war die Veranstalterin nicht zu erreichen. Ein Sprecher der Stadt Dortmund klärt aber gegenüber DER WESTEN auf: „Der Stadt liegt kein Antrag für die Veranstaltung vor.“

Fest steigt in Österreich

Im Klartext: Ohne Antrag keine Genehmigung – und ohne städtische Genehmigung kann und darf ein Fest in solcher Größenordnung nicht steigen! Dabei hatte Sahin nach der Absage in 2024 noch Hoffnung gemacht und gesagt: „2025 wird wieder das alte ‚Festi Ramazani‘. Dann aber 14 oder 16 Tage lang, keine 30 Tage mehr.“ Auch das ist also Schnee von gestern.

Ein ganz kleiner Trost: In Linz (Österreich) findet das „Festi Ramazani“ statt, dort dauert es aber auch nur drei Tage (21.-23. März). Es bleibt fraglich, ob Kultur-Fans aus Deutschland diesen langen Weg hinter sich bringen wollen. Und auch, ob 2026 das „Festi Ramazani“ ins Ruhrgebiet zurückkehrt…