Dortmund: Premiere in den Westfalenhallen! So etwas hat es noch nie gegeben

Die Westfalenhallen Unternehmensgruppe GmbH ist in Dortmund ein echter Begriff. Rund 1.000 Veranstaltungen mit über 1,7 Millionen Besuchern finden hier jährlich statt. Von Messen über Sportevents bis hin zur Unterhaltung: Die Ruhrpottler und alle aus der Umgebung besuchen die Eventlocation oft und gerne.

Nun soll im kommenden Jahr ein echter Kracher kommen. Über einen Monat lang ist eine Premiere geplant, die es in sich hat. Dortmunder können begeistert sein!

Westfalenhallen in Dortmund: Kracher für Groß und Klein

„Königreich der Dinosaurier“ soll die Veranstaltung heißen, die ab dem 9. März 2024 Besucher aus Dortmund und ganz NRW anlocken soll. Es wird die größte Dinosaurier-Ausstellung, die es bisher in Deutschland gegeben hat. „Auf 5.000 Quadratmetern Hallenfläche erwarten die Besucher über 50 Giganten der Urzeit, von A wie Allosaurus bis V wie Velociraptor. Natürlich fehlen auch die beiden größten und gefährlichsten Raubsaurier nicht, der furchteinflößende Spinosaurus und der legendäre Tyrannosaurus Rex“, heißt es vom Veranstalter.

Ein besonderes Highlight soll der legendäre T-Rex mit einer beeindruckenden Höhe von über acht Metern werden. Und nicht nur für Dinosaurier-Liebhaber wird sich der Besuch lohnen. „Unsere Ausstellung hebt sich nicht nur bezüglich der Anzahl der Dinosaurier von bisherigen Dino-Ausstellungen ab, sie ist auch ausdrücklich als

Erlebnis für die ganze Familie konzipiert“, so Veranstalter Christopher Richter.

Der riesige T-Rex soll eines der Highlights in der neuen Ausstellung werden. Foto: Königreich der Dinosaurier/ Thorsten Brandstätter

Verschiedene Highlights warten auf Besucher

Neben der großen Anzahl an Dinosauriern warten noch weitere Highlights auf die Besucher. Es gibt diverse Footpoints und mehrmals täglich findet eine Raptorfütterung statt. „Die Besucher können auf Dinosauriern reiten und Babydinos streicheln. Kinder können sich als Nachwuchs-Archäologen in einer Ausgrabungsstätte im Freilegen von Dinosaurierknochen üben, eine Runde mit der Dino-Eisenbahn fahren oder in den Booten der Wasserbahn durch ein Dinoskelett schippern“, wirbt der Veranstalter zudem.

Auch die Preise stehen schon fest: Die Eintrittskarten sollen 24,90 Euro kosten – sowohl für Erwachsene als auch für Kinder ab drei Jahren. Dafür erhalten Kinder von drei bis einschließlich zehn Jahren am Eingang Gutscheine für je einmal Dino-Reiten, Eisenbahn, Wasserbahn sowie ein kleines Souvenir. Eintrittskarten sind ab sofort erhältlich unter koenigreich-der-dinosaurier.de, bei allen eventim-Vorverkaufsstellen und unter eventim.de.