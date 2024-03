Dortmund: Unbekannter vergeht sich an Frau nahe Berufskolleg – Fahndung!

Widerliche Tat in Dortmund! Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der eine Frau im Unionviertel sexuell missbraucht haben soll. Laut Polizei war das Opfer am Dienstag (5. März) gegen 18.45 Uhr auf der Benno-Elkan-Allee in Dortmund unterwegs.

Der Gehweg ist etwa 80 Meter lang, verbindet die Ritterstraße und den Emil-Moog-Platz. Die Frau aus Dortmund lief vom U aus über die Allee in Richtung Ritterstraße. Dann tauchte der Unbekannte auf, schlug sein Opfer, hielt ihr einen unbekannten Gegenstand an den Hals und verging sich an ihr.

Dortmund: Unbekannter vergeht sich an Frau an Berufskolleg

Die Schandtat ereignete sich am dortigen Berufskolleg. Der Mann ist zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß, hat dunkle Hände und krause Haare. Er trug dunkle Oberbekleidung, ein Bandana über dem Mund und weiße Sneaker. Zudem roch der mutmaßliche Täter stark nach einem Moschus-Parfüm.

Jetzt ermittelt die Kripo nach dieser Sexualstraftat, sucht Zeugen. Die Ermittler fragen: Wer kann anhand der Täterbeschreibung Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Mannes machen?

Wer hat auf der Benno-Elkan-Allee und im Umfeld des Dortmunder U einen verdächtigen Mann gesehen? Zeugen werden geben, unter der 0231 132 7441 Hinweise an die Polizei zu geben.