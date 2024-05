Dortmund: Irrer Porsche-Fahrer rast auf Polizist zu – der rettet sich in letzter Sekunde

Irrsinn in Dortmund! In der Nacht zu Pfingstsonntag (19. Mai) bemerkte eine Streifenwagenbesatzung einen Porsche, der von einem Parkplatz mit lauten Motorgeräuschen auf die Straße in Richtung Norden einfuhr.

Der Fahrer beschleunigte so stark, dass das Fahrzeugheck kurzzeitig ausbrach! Die Polizisten bearbeiteten einen Unfall, waren also ohnehin auf der Straße. Ein Polizist (44) winkte den Porsche raus, gab dem Fahrer deutliche Anhaltesignale. Zunächst wurde er auf der Evinger Straße in Dortmund langsamer, doch dann gab er wieder Gas und fuhr auf den Polizisten zu!

Dortmund: Irrer Porsche-Fahrer rast auf Polizist zu

Erst durch einen Sprung von der Fahrbahn auf den Gehweg konnte der Beamte einen üblen Zusammenstoß vermeiden. Ihm fiel dabei die Taschenlampe aus der Hand, die den Porsche an der Motorhaube oder an der Windschutzscheibe beschädigte.

Der Fahrer konnte unerkannt in nördliche Richtung fliehen. Durch die Polizisten konnte ein Kennzeichenfragment abgelesen werden, doch Fahndungsmaßnahmen verliefen in der Nacht negativ. Die Ermittlungen gehen weiter, die Polizei bittet Zeugen unter der 0231 132 2521 um Hinweise.