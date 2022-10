Dortmund: Bomben-Alarm! Mann droht mit Sprengung von Wohnhaus

Alarm in Dortmund!

Am Mittag sind Polizei und Feuerwehr Dortmund nach Hörde ausgerückt. Ein Mann hatte damit gedroht, ein Mehrfamilienhaus in der Anton-Kaiser-Straße in die Luft zu sprengen.

Zeugen hatten zuvor Gasgeruch festgestellt, daraufhin sofort die Einsatzkräfte alarmiert. Wie genau der Mann eine solche Horror-Tat herbeiführen wollte, ist noch unklar.

Dortmund: Polizei bildet Mordkommission

Möglicherweise habe er sich Zugang zur Hauptgasleitung verschaffen wollen, um sie zu sabotieren und zu sprengen, wie ein Polizeisprecher gegenüber DER WESTEN bestätigt. Polizisten haben den Mann glücklicherweise überwältigen können.

Beamte der Kriminaltechnischen Untersuchung (KTU) sind bereits vor Ort gewesen, um Spuren zu sammeln. Die Polizei hat zudem eine Mordkommission gebildet, die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Es gebe Hinweise darauf, dass der Verdächtige psychisch krank ist.